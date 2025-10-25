El trago más amargo de Lupillo

Lupillo Rivera dejó ver su lado vulnerable en la presentación de su libro biográfico Tragos amargos, que desde el título lo lleva a revivir un pasaje doloroso, pues dijo que el nombre hace referencia a “Tragos de amargo licor”, el último tema que cantó al lado de Jenni, su hermana.

El famoso habló también de los errores que ha cometido a lo largo de su vida, de la relación con su padre, que desde hace algún tiempo tomó otra dirección, y de las acciones legales que Belinda tomó para evitar que él hable de ella. Sobre ese tema puntualizó que, tras estudiar las leyes de cada país, decidió poner en marcha una estrategia. “Existen dos versiones del libro, la de Estados Unidos, donde la historia es la misma, eso no cambia, y existen fotos que son las que han visto, y el libro de México que trae menos fotos, así se planeó desde el inicio”, explicó.

Pruebas

Son una foto y un video las razones aparentes por las que la intérprete de “Las 12” lo denunció, hecho que para Lupillo no tiene coherencia por cuestión de temporalidad, ya que fueron publicados días después de iniciado el proceso legal. “La queja se hizo el 2 de octubre, el video y la foto se subieron el 7, yo me di cuenta de todo este rollo el 9 de octubre, no creo que ellos estuvieran quejándose de eso, se estaban quejando de las cosas que se pudieron haber puesto en el libro”, puntualizó el cantante.

Este solo es uno de los “tragos amargos” que Rivera ha pasado y enfatizó, no lo considera de los más importantes, pues recuerda el momento en el que defendió a sus sobrinas y a Rosie, su hermana menor, por temas relacionados con la herencia de Jenni. “Son cosas que uno tiene que hacer, porque son mujeres, tiene uno que proteger a las sobrinas, a las hermanas, no importa la relación que tengas, los hombres se pueden proteger solos, pero cuando es una inocente mujer, especialmente tiene que salir uno a la defensa”, dijo.

Finalmente, Lupillo se reconoció triste por la mala relación que tiene con su padre, y por las afecciones auditivas que le aquejan. “Si muero en el escenario, seré el artista más feliz del mundo; yo voy a seguir cantando hasta donde pueda, sin miedo. Saber que ya tienes que aceptarlo al cien por ciento, que no vas a huir”, comentó.