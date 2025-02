La banda de rock El Tri, que este año celebrará 56 años de historia, decidió apropiarse del espacio público y ofrecer un show a la vieja usanza de los cancionistas callejeros.

Con una guitarra, una armónica, y una voz aguardentosa a bordo de un vagón del tren suburbano, la primera canción que tocaron fue “Nosotros los latinos”, que interpretó Alex Lora a modo de protesta contra las iniciativas que el presidente estadounidense Donald Trump ha tenido contra los latinos, como no permitir que los hijos de estos que nazcan en EE. UU. adquieran la nacionalidad automáticamente, o cambiarle el nombre al Golfo de México por Golfo de América. “Nosotros somos la fuerza que ha hecho a EU la mayor potencia del mundo gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo y a nuestras ganas de progresar”, comienza la canción del grupo, que contó con la voz de Alex Lora, el bajo de Carlos Valeri y la armónica de Rafael Salgado.

Otros temas que amenizaron el viaje que va de Buenavista hasta Cuautitlán Izcalli fueron “Las piedras rodantes” y “Todo me sale mal”, que Alex potenció con el humor ácido que lo caracteriza. “Chingue su madre el que no cante”, animaba el vocalista. “Hoy nos están grabando aquí porque nos van a subir a las redes sociales, para que dentro de unos años mi nieto diga ‘mira, cómo se hacía bien pendejo mi abuelo y no gritaba’”.

Los presentes, divertidos con el show, se amontonaban para tomar un video o una foto tanto adentro como afuera del vagón. Luego de una hora, la banda se despidió con una improvisación en la armónica, y con un Alex satisfecho por la presentación. “Estuvo tan chingón el concierto que ni se sintió el viaje”, dijo.