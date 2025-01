El Tri regalará guitarras oficiales

El Tri es una leyenda del rock mexicano pionera en infinidad de cosas. Por ejemplo, en la perpetuidad del género. Por algo Alex Lora piensa que el rock and roll es un deporte que pocos soportan, como él y su banda, que llevan 56 años practicándolo y van por más.

“Yo lo que quiero es rocanrolear, porque siento que la música me llama. Mi mamá me preguntaba por qué no practicaba un deporte y yo le decía que el rock and roll lo era. Cada día que pasa y que sigo en aquí es un milagro, uno que yo de chavito siempre le pedí a la Virgencita que me concediera y me diera la gracia de dedicarme a rocanrolear”, comentó. “Ahorita, después de 56 años, poder seguir haciéndolo es un milagro, porque muchos de los héroes, como Soda Stereo, Neón, Kerigma… ya no existen como los conocimos”, compartió Lora en entrevista.

En ese camino de más de medio siglo, Alex y El Tri de México, quienes se presentarán en el estadio GNP Seguros el próximo 15 de febrero, se volvieron conscientes de que si la música se cultiva desde temprana edad, jamás se pensará en otra cosa. “Hay que motivar a los niños a que jueguen a la música para que no quieran jugar a la guerra”, apuntó.

¿Cómo impulsar esta estridente asignatura? Por medio de una promoción que la banda hará en sus redes sociales, en la que regalarán guitarras oficiales del aniversario de la agrupación serigrafiadas y firmadas como parte del cierre de esta gira. “Nosotros siempre hemos trabajado la línea de que si un niño tiene en sus manos un instrumento musical, nunca va a querer jugar con un arma, por eso hay que motivarlos y qué mayor inspiración que tener una guitarra del 55 aniversario de El Tri. El que se la gane se va a rayar”, agregó.

Durante 55 años —comenzando el 56— El Tri se ha vuelto un referente del rock mexicano. Comenzó en 1968, el 12 de octubre, y fue de las primeras que desafiaron la censura y la marginalidad que en los 70 y 80 el Estado imponía al rock and roll.