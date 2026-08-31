El triángulo que involucró a Ninel y Vale

En los dimes y diretes entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa, la que salió embarrada fue Angélica Vale, señalada de haber sido la tercera en discordia en la relación amorosa de los cantantes. “Ya, me acabo de enterar de todo lo que dijo Ninel. Pero no voy a hablar, fue hace 25 años, qué flojera, me da mucha flojera”, comentó la Vale.

Fue el propio José Manuel quien dijo que veía con más perspectivas de ser una buena madre y esposa a Vale que a la propia Ninel; es por eso que la dejó e inició una relación con la hija de Angélica María.

Resurge la enemistad

Aunque el asunto parecía haber terminado, Angélica sí afirmó que Ninel fue la que se metió en la relación que ella y José Manuel tenían, al grado de decir que “fregó y fregó”. “Pues sí, cierto. Así fue. O sea, sí anduvimos. Sí, la que se metió y se le metió hasta por los ojos una y otra vez fue ella. Y fregó y fregó y fregó hasta decir basta. O sea, eso sí es cierto, pero pues ya lo dijo él. Ya yo qué digo, ya contó toda la historia. Todavía no me divorcio y ahora me están saliendo los romances del pasado. Tengo una relación con él, hermosa”, destacó.

A diferencia de la versión del “Bombón”, Angélica explicó que, presuntamente, fue Conde quien intentó entrar en la relación que la actriz y el cantante tenían.