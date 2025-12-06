El triste final de Pina Pellicer

La tristeza en el rostro de Pina Pellicer era real, no solo el que proyectaba Luisa, su personaje en la película Días de otoño, la última cinta que filmó, junto a Ignacio López Tarso, antes de quitarse la vida en su casa ubicada en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Pina Pellicer no quería ser actriz; estudiaba para ser maestra de historia, fue alumna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, el destino y su talento la pusieron en el camino artístico, camino en el que alcanzó el éxito por la calidad de sus interpretaciones.

Gracias a su interés por el teatro universitario llegó a su vida el cine, en 1958, tuvo su primera oportunidad en el teatro profesional con la obra El diario de Ana Frank, presenciada por el productor estadounidense Frank Rosenberg, quien más tarde, en 1961 la elegiría para actuar con Marlon Brando en la cinta One-Eyed Jacks.

Pina cautivó con su actuación en Macario, interpretando a la melancólica esposa del protagonista, López Tarso. Fue la primera producción mexicana nominada a los premios Óscar como mejor película extranjera.

Fuera de México Pellicer fue calificada como una mujer con “rostro impenetrable”, un rostro bello y enigmático, un rasgo que fue su sello personal.

La muerte de Pina

La actriz fue encontrada en su habitación. Estaba vestida con pijama de seda de dos piezas color blanco y de corte moderno. Resaltaba el color rojo de las uñas de sus pies con la blancura del cuerpo, el cual fue hallado recostado en la cama, en un avanzado estado de putrefacción.

Varios frascos vacíos que contenían barbitúricos fueron hallados en la recámara, así como un vaso con residuos de sustancias químicas, según reportaron el 11 de diciembre de 1964. Pina escribió una carta en la que hablaba de su frustración profesional. Se la dejó a uno de sus mejores amigos. Además, dejó instrucciones para que se pagaran las deudas que tenía pendientes.

Reconocimiento

A su apoderada teatral, Pina le dijo que se iría unos días a Cuernavaca, pero mintió, estuvo en su casa y no acudió a la cita para recibir el Premio Cuauhtémoc que le fue concebido por una la Asociación Mexicana de Periodistas y Escritores Mexicanos por considerarla la mejor actriz de 1963 por su participación en la película Días de otoño, al lado de López Tarso y Evangelina Elizondo.

En esa cinta de Roberto Gavaldón, Luisa, su personaje llevaba una vida muy solitaria que alimentaba de mentiras, logrando engañar a sus amigas al decirles que era una mujer felizmente casada y que tenía un bebé. Luisa, de quien estaba enamorado don Albino (López Tarso), tenía una percepción fantasiosa de la vida.

De la pantalla a la realidad

La última obra en qué trabajó Pina fue en el teatro de Manolo Fábregas, en la que hacía un papel de una mujer que deseaba suicidarse por cuestiones amorosas pero que en el último momento era detenida y salvada de la muerte.

Para algunos, Pina Pellicer era la mejor actriz de habla española. Era sumamente conocida y querida en Estados Unidos, España, Franºcia y Alemania. Quienes la trataron decían que era sumamente sensible.

Nació el 7 de abril de 1937; es decir, tenía 27 años cumplidos cuando murió. Vivía su mejor momento profesional; diez meses antes había muerto su padre, César Pellicer, hermano de Juan y Carlos Pellicer, hombres de letras sumamente conocidos.