El truco para aplicar máscara de pestañas

La obsesión por tener las pestañas más largas ha llevado a probar a mas de una variedad máscaras de pestañas diferentes hasta dar con la mejor. De farmacia, supermercado y de lujo.

Ahora, si además de darle intensidad a los ojos y dar la ilusión de que tienes más pestañas, quieres rejuvenecer la mirada, hay dos herramientas y un producto inesperado que sí o sí debes de llevar en tu cosmetiquera: enchinador, peine separador de pestañas y pegamento de pestañas postizas. Sí, parecen muchos pasos, pero en realidad harán toda la diferencia.

Lo primero es tener un enchinador lo suficientemente flexible para que puedas hacer un movimiento curvo con la mano. Una opción es la de Shiseido que evita pellizcos y es para todo tipo de ojos y el de Kevyn Aucoin que también tiene una apertura grande y es ultra preciso.

Paso a paso

El truco que dio una maquillista profesional de novias es primero rizar la raíz e ir soltando poco a poco la mano de manera ascendente para llegar de medios a puntas, presionando por 3 segundos y repetir las veces que sea necesario hasta que queden parejas (y no olvides mirar hacia los lados para llegar a esas pestañas pequeñas en los bordes.

Luego está la tarea más difícil: elegir la máscara de pestañas correcta. El relanzamiento de la Givenchy Beauty L’Interdit Mascara que ahora tiene 90 % de ingredientes de origen natural. Este tubo de vidrio cumple con todo lo que buscas en un producto para enfatizar la mirada: alarga, aporta volumen y dura hasta por 24 horas. La clave está en sus ingredientes similares a las ceramidas que nutren y alisan, además de un complejo de D-Panthenol que repara y protege.

Esta fórmula amigable con los ojos ayuda a que usarla sea cómodo y que no me dé comezón a los cinco minutos de traerla puesta, así que aquello de que es de larga duración es cierto. Una vez que hayas aplicado la máscara de pestañas, el otro truco es acomodarlas con un peine separador metálico. Este te ayudará a ordenarlas y deshacer cualquier grumo que haga se vean pesadas o poco uniformes.

Es una herramienta accesible (la puedes encontrar en Amazon y tienes de productos para salones de belleza) y también es un obligado cuando aplicas pestañas postizas, pues ayuda a fusionar las naturales con las falsas y evitar que se vea una separación extraña.