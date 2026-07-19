El último adiós a la diva Elsa Aguirre

Elsa Aguirre falleció en su casa de Cuernavaca, cobijada por el amor de sus amigos, según refirió una persona cercana a la gran actriz de la Época de Oro del cine mexicano. “Era una gran persona, siempre con un buen humor hasta el último día, siempre bromeaba, con un corazón enorme, con mucha alegría. Y lo mismo que les transmitía a la gente, a mí me lo transmitió siempre”, expresó.

Su cuerpo fue velado en la Funeraria Gayosso de esta ciudad entre flores, retratos y recuerdos, familiares y amigos. Todos ellos rodearon el féretro para despedir a Aguirre.

Sobre el ataúd descansaba un manto rojo, el color que la famosa pidió para acompañar su despedida. A su alrededor, coronas florales y dos pinturas que retrataban la belleza de la actriz.

Su estilo de vida

El informante contó que Elsa llevaba muchos años viviendo frente a su escuela, y 60 años con la alimentación ovolactovegetariana. Siempre compartía sus experiencias y todo lo que su maestro José Manuel Estrada le enseñó. “Fue una leyenda viviente, más de 40 películas, telenovelas. Deja un gran legado artístico y siguió vigente hasta el último momento porque quiso abrir su página de Facebook y ahí compartía sus experiencias, anécdotas y todo lo que ella sentía y hacía”, comentó.