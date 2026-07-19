El último deseo de Sam Neill

La despedida de Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, será tal como él la imaginó. Tras su muerte, ocurrida el pasado 13 de julio a los 78 años, su familia buscará cumplir uno de los últimos deseos del actor: una despedida íntima.

De acuerdo con TMZ, personas cercanas a la situación revelaron que se celebrará un servicio privado en Nueva Zelanda al que únicamente asistirán familiares y amigos. Hasta ahora no se contempla una ceremonia pública ni un homenaje póstumo, pues el histrión nunca se sintió cómodo con convertirse en el centro de atención, una voluntad que sus seres queridos pretenden respetar.

Hasta la fecha, la familia de Neill no ha confirmado ni desmentido esta información.

Adiós inesperado

Además de su papel en Jurassic Park, Neill participó en películas como The piano y regresó para Jurassic World: Dominion. El actor falleció a los 78 años en un hospital de Sídney, Australia. En un comunicado, su familia informó que el deceso fue inesperado.

El intérprete había anunciado en abril pasado que se encontraba recuperado del cáncer en la sangre que enfrentó en los últimos años. Hasta ahora tampoco se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.