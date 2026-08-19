El último post de Germán Medina

La madrugada del lunes 17 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del cantante de regional mexicano Germán Medina, de 21 años, debido a un accidente de tránsito sobre el kilómetro 18 de la autopista Tepic-Matanchén.

De acuerdo con reportes, dos jóvenes perdieron la vida luego de que una camioneta volcada MG ONE quedara atravesada sobre la carretera, la cual se habría estrellado contra un paredón tras perder el control del automóvil.

Al impactar en la barrera, el vehículo terminó volcado sobre el asfalto, lo que desencadenó un segundo percance, cuando minutos más tarde el conductor de un Volkswagen Vento salió de una curva y perdió el control al tratar de esquivar la unidad.

La última publicación del vocalista del grupo norteño El del BM fue en la plataforma de Instagram el pasado jueves 13 de agosto de 2026, donde cuenta con más de 49 mil seguidores. Se trata de un video de una nueva canción del intérprete mexicano, publicada el pasado 14 de agosto.

Además de su trayectoria profesional dentro del gremio del regional mexicano, Germán Medina era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), donde cursaba la carrera de Gestión de Negocios y Proyectos. La institución también lamentó su deceso en redes sociales.

Según medio locales, el músico iría acompañado por el ingeniero de audio Olaf Rubio Merino de 21 años de edad, quien también habría perdido la vida en el instante del accidente. Se dice que ambos regresaban de una presentación en Nayarit.