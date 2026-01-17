El veterano que cambió las reglas

François Barbeau, más conocido como François Arnaud, nunca pensó que, a los 40 años, pasaría de ser un “actor emergente” a convertirse en el veterano del elenco de Heated rivalry. Sin embargo, su personaje —Scott Hunter— terminó siendo una de las piezas clave de la primera temporada de la serie de HBO Max y Crave, no solo por su impacto narrativo, sino por lo que representa dentro del universo creado por Jacob Tierney a partir de las novelas de Rachel Reid.

Arnaud interpreta a un jugador profesional de hockey que ha pasado gran parte de su carrera ocultando su orientación sexual. En el penúltimo episodio de la temporada, Scott protagoniza uno de los momentos más poderosos de la serie al declararse públicamente tras ganar el campeonato y besar a su pareja, Kip Grady, sobre el hielo.

El gesto no solo cambia su vida, sino que funciona como catalizador para que los protagonistas más jóvenes, Shane Hollander e Ilya Rozanov, se permitan vivir su relación con honestidad.

A la pantalla

François nació el 5 de julio de 1985 y se crio en Montreal, Quebec, Canadá. Es hijo de un abogado y tiene una hermana menor. Mide 1.88 metros, una presencia imponente que le ayuda mucho en sus papeles de acción y drama. En 2007, se graduó del Conservatoire d’Art Dramatique de Montreal.

En el 2009 interpretó a Théo Carpentier en la serie Yamaska; también apareció como invitado en Taxi 0-22 y C.A. Ese mismo año participó en la película Les grandes chaleurs, el cortometraje Mising y en J’ai tué ma mère, donde interpretó a Antonin Rimbaud, por esta última actuación Arnaud ganó un premio VFCC en la categoría de mejor actor de reparto en una película canadiense.

En el 2011 se unió al elenco principal de The Borgias, en la que interpretó al atractivo Cesare Borgia, el hijo mayor del papa Alejandro VI y hermano de Lucrezia (Holliday Grainger) y Juan Borgia (David Oakes), hasta el final de la serie en el 2013.

En el 2013 apareció en la película ambientada en la guerra civil norteamericana Copperhead, donde interpretó a Warner Pitts. En el 2015 se unió al elenco de la serie X Company, en la que da vida a Rene Villiers, un miembro de la resistencia canadiense, que lucha contra la Gestapo alemana, donde interpretó de forma recurrente a Rene hasta el 2016 después de que su personaje muriera.

Siguen los éxitos

En marzo del mismo año mismo año se anunció que se había unido al elenco de la serie Red flag, donde dará vida a Carlito.? En octubre se unió al elenco recurrente de la serie Blindspot, interpretando a Óscar, un hombre misterioso con un tatuaje de un árbol del pasado de Jane Doe (Jaimie Alexander).

En marzo del 2016 se anunció que Francois se había unido al elenco principal de la serie Midnight, Texas, donde daría vida a Manfred Bernardo. En julio del 2017 se anunció que aparecería en el drama She’s in Portland, en el papel de Luke, un hombre creativo y con una carrera de Los Ángeles, pero con una vida solitaria como soltero.

En septiembre de 2020 se declaró bisexual en sus historias de Instagram. François habla inglés, francés y español. En el 2025, la adaptación de Heated rivalry ha causado sensación y gran parte del éxito se debe a la interpretación de François Arnaud. El actor logra capturar perfectamente la esencia competitiva y compleja de Shane Hollander en esta esperada historia.

Con su altura, talento y experiencia, ha logrado que los fans conecten de inmediato con su personaje.