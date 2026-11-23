Desde su debut en 1991 con Viviendo deprisa hasta su último trabajo discográfico, Sanz, publicado en diciembre de 2021 y nominado en la categoría de álbum del año en los Latin Grammy 2022, Alejandro Sanz se ha establecido como uno de los artistas más reconocidos e influyentes del mundo.

Sus comienzos

Alejandro Sanz Pizarro nació en Madrid, en diciembre de 1968, en el seno de una familia gaditana, de la que heredaría ese aire del sur, con siete años comienza a tocar la guitarra y, a los diez, ya compone sus propias canciones, su primera maqueta realizada después de años de estudio dedicados a la guitarra fue rechazada por Hispavox, compañía por la que quiso apostar en aquel momento. Afortunadamente, la Warner apostó por su música y curiosamente, poco después, aquellos primeros temas de su álbum Viviendo deprisa se darían a conocer con gran éxito siete discos de platino en España.

Para Alejandro Sanz la música es un sentimiento, una pasión cultivada desde su niñez, una vida, una existencia en la que no hubo cabida para los estudios, ni para aquellas jovencitas que ya antes de ser famoso lo perseguían por los pasillos del colegio, más ocupado en hacer discos que en vivir una gran historia de amor.

Grandes éxitos

Lanzó Si tú me miras, con la colaboración de artistas de gran talla. También salió a la luz Básico, una pequeña recopilación con las mejores canciones de los discos anteriores, pero con un sonido más acústico.

Sanz se aventuró en un nuevo terreno estilístico en sus álbumes posteriores, colaborando con una variedad de artistas internacionales, incluidos los vocalistas colombianos Shakira y Juanes, entre otros, en El tren de los momentos (2006), ganador del Grammy. Aunque permitió conscientemente que su estilo evolucionara, Sanz siguió siendo un especialista en baladas y canciones de amor con influencias flamencas, que interpretó con una distintiva voz grave. Estas canciones constituyeron la mayor parte de su octavo lanzamiento de estudio Expreso Paraíso (2009).

Alejandro Sanz es además el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 22 Latin Grammy y 4 Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas.

Actualidad

Tras dos años de exploración creativa entre España y Estados Unidos, Alejandro Sanz inaugura una nueva etapa artística y personal con el proyecto ¿Y ahora qué?, un álbum de seis canciones que supone una evolución en su sonido y su forma de contar historias, el título nace de una pregunta cotidiana pero poderosa que surge ante los nuevos comienzos, dando lugar a un viaje de emociones complejas narrado con una honestidad desarmante.

En este proceso de renovación, Sanz se rodea de colaboradores clave como Shakira (en el histórico tercer encuentro de “Bésame”), Grupo Frontera, Clarín León y Manuel Turizo, y se apoya en productores de la nueva escena para explorar con libertad absoluta nuevos ritmos y géneros. Lanzado en un momento decisivo, el disco no solo celebra su regreso al estudio, sino que consolida su imparable momento creativo, coronado por una gira de sold outs y más de veinte conciertos por México y anunciada la continuación de la misma por Latinoamérica y España en 2026.

Colaboraciones

A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre, de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Ivete Sangalo, Eros Ramazzotti, Juanes, Juan Luis Guerra, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Carlos Vives, Paco de Lucía, Pablo Alborán, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Nicky Jam y el legendario Tony Bennett, entre muchos otros.