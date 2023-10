La XXIII Feria Internacional del Libro del Zócalo arrancó este viernes con la participación de 300 editoriales, quienes permanecerán hasta el 22 de octubre, periodo en el que se realizarán 260 eventos, entre encuentros, charlas, presentaciones musicales, artísticas y actividades lúdicas para niños y niñas.

En el arranque, que tuvo como sede el Foro Salvador Allende, el barítono Karla Reyes y el soprano Vladimir Rueda ofrecieron a los asistentes un concierto de ópera, en donde recitaron canciones en francés, italiano, inglés y español.

Después del concierto, la FIL Zócalo fue inaugurada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, la Secretaría de Cultura local, Claudia Curiel de Icaza, la directora de la FIL Zócalo, Paloma Saiz y el director general de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez.

En un foro lleno, las autoridades presentes dieron algunos datos sobre la feria, y expresaron la importancia de la lectura para formar ciudadanos libres y democráticos. “Vamos a tener más de 300 editoriales, 260 actividades dirigidas a todo público y muchas actividades dirigidas para niños consulten la cartelera, esta es una feria familiar, para todas y todos”, dijo Curiel de Icaza.

La funcionaria informó que la FIL Zócalo 2023 contará con la participación de escritores como Elena Poniatowska, Juan Villoro, Héctor de Mauleón, el Fisgón, Martha Lamas, Fernanda Tapia, por mencionar algunos. También dijo que, entre las actividades de la feria, se regalarán algunos libros.

Por su parte, Paloma Saiz mencionó que “se desmantelaron los mitos y las trabas de del viejo sistema político, que quería convertir a México en un pueblo que no lee y sumirlo en la ignorancia, ahora el Zócalo se llena de libros, de escritores, de periodistas, de cine, de fotografía, con un firme apoyo del gobierno”.

También expresó que la FIL Zócalo es una feria barata para las editoriales, en donde se ofertan libros a precios accesibles. “Esta feria es popular, es gratuita, es la más económica para las editoriales en donde más ejemplares venden, hay más de 300 editoriales grandes, pero también las editoriales independientes, además regalamos libros para formar lectores”, expresó.

Martí Batres reflexionó sobre la importancia de la lectura en las infancias, y dijo que los libros son grandes compañeros de vida. “Los libros son fuente de imaginación y conocimiento, nos permiten librarnos de prejuicios y fanatismos y ser hombres y mujeres libres; cuando uno lee siente placer, nuestra mente viaja en el tiempo y en el espacio y va creando imágenes con nuestro propio espacio”, dijo.

Asimismo, recordó haber leído 1984, de George Orwell, mientras viajaba en en el metro. “La ausencia de lectura oprime, no olvidamos que los nazis quemaban libros, no olvidamos que precisamente las dictaduras suprimen libros para que no sean leídos, justo lo que representa la transformación progresista es que se abran todos los libros”, agregó.

El funcionario celebró que los nuevos libros de texto gratuito ya fueron entregados a todas las escuelas públicas de la capital. “Nos pusimos muy felices aquí en la Ciudad cuando entregamos todos los libros de texto gratuitos en las escuelas primarias, porque los conservadores no querían que llegarán, fíjense nada más, no les gustan los libros ni comprados ni regalados, nosotros no somos conservadores, somos transformadores, somos revolucionarios, somos de izquierda“, dijo.

En su primer día de actividades, la XXIII FIL Zócalo registró una asistencia media. Editoriales como Trillas, Porrúa, El Barco de Papel, Fondo de Cultura Económica, Editores Mexicanos, entre muchas más, tenían sus estantes llenos con una oferta variada de novelas, así como libros de investigación, ciencia y ánime.