Elaine Haro se une al musical Mentiras

El regreso de Elaine Haro y Mar Contreras a los escenarios teatrales marca una nueva etapa en sus trayectorias, tras su reciente participación en La casa de los famosos México 2025.

Ambas artistas, reconocidas por su paso por el popular reality, se integran al elenco de Mentiras: el musical, una de las producciones más emblemáticas del teatro mexicano, que continúa su gira nacional con renovada energía y rostros conocidos.

La producción anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Elaine Haro como la nueva intérprete de Yuri, personaje central de la obra. En el comunicado oficial, la puesta en escena subrayó: “Elaine Haro será la nueva edición 1980 de Yuri en ‘Mentiras: el musical’, la gira. Su pasión, entrega y talento te harán vivir la historia más exitosa del teatro en México como nunca antes”.

De este modo, la actriz y cantante suma un nuevo reto a su carrera, aportando su voz y presencia a una obra que celebra la música y los enredos sentimentales de los años ochenta, y que ha conquistado al público por generaciones. Junto a Haro, Mar Contreras también se suma al reparto, asumiendo el papel de Daniela en dos funciones especiales que tendrán lugar en Monterrey, Nuevo León.

Por medio de sus plataformas digitales, confirmaron esta noticia destacando que la artista aportará “talento, carisma y un toque ochentero” al personaje, que en el pasado ha sido interpretado por figuras como Angélica Vale y Belinda.