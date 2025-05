Elda María se enamoró de Pablo Montero

La influencer Elda María generó revuelo tras retractarse de sus acusaciones contra el cantante Pablo Montero por presunta violencia.

Durante un encuentro con medios, confesó que sus declaraciones fueron falsas y motivadas por celos.

“Me enamoré. Entonces, actué por celos. Actué por celos y creo que uno, cuando está celosa o enojada, no debe de publicar”, declaró entre risas la también creadora de contenido.

Reconoció haber actuado por impulso: “Fui con él y las cosas no eran como yo quería. Y me encapriché, me enojé... Primero lo hice por impulso y mucho enojo, mucha rabia». Más tarde, añadió que se arrepintió al ver la magnitud del problema: “Dije ‘¿qué hice? ¿En qué momento dije tanto?’”.

Elda aceptó que no previó las consecuencias: “Nunca pensé que iba a crecer esto. Y me arrepentí, lloré, dije ‘ay, qué tonta, ¿por qué hice eso?’”. Al ser cuestionada sobre cómo sus actos podrían afectar a mujeres que sí enfrentan situaciones de violencia, respondió: “A lo mejor sí. Por eso hay que pensar antes de actuar y yo actué por impulso. Me siento muy mal”.

Elda asegura estar recibiendo atención psicológica para trabajar en su impulsividad.