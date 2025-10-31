Eleazar recuerda encarcelamiento

Eleazar Gómez recordó la crisis existencial que supuso para él su ingreso al Reclusorio Norte, tras ser declarado culpable por el delito de violencia familiar equiparada, pues, luego de dejar la prisión, llegó a pensar en alejarse completamente del ámbito artístico, su gran pasión y su modus vivendi.

Hace cinco años, en otoño del 2020, Tefi Valenzuela, quien era pareja de Eleazar en ese entonces, lo acusó formalmente por agredirla físicamente, cargo por el que el actor fue privado de su libertad poco más de seis meses.

Tras reintegrarse a la sociedad, Gómez perdió muchas oportunidades y su imagen, frente al público, cambió radicalmente y él optó por no hablar de la situación que había atravesado, no sino hasta ahora, durante su estancia en La Granja VIP.

Fue durante una charla con Sergio Mayer Mori que Eleazar, quien nunca antes había ahondado en ese tema, se sinceró para rememorar los momentos de incertidumbre que atravesó; su compañero lo escuchó atentamente, aseverando que desconocía lo que había ocurrido. “Está cabrón, wey. Nunca, nunca, nunca lo he hablado. Estuvo bien gacho, estaba en un lugar donde perdí todo, la voz, la capacidad de defenderme”, expresó.

También dijo que, en circunstancias de esa índole, no hay forma de superar lo sucedido, pues es algo que se lleva dentro. “Yo siempre pienso que el pasado se tiene que quedar en el pasado, pero esa madre todavía me mella un poco, ¿sabes?, yo siempre he sido alguien que trata de ver el lado bueno de las cosas”, profundizó.

Eleazar señaló que, en ese momento, la incertidumbre se apoderó de él, pues, cuando fue encarcelado, sus abogados le indicaron que pasaría en prisión un máximo de 14 días, pero eso no sucedió así, ya que su estancia en el penal se extendió a seis meses 13 días. “Fue medio año, fueron seis meses con trece días, de lo de adentro yo no comento absolutamente nada, porque digo no hay nada de qué platicar, salí muy fuerte, yo pensé que iba a estar dos semanas, estaba aterrado, cualquier persona está aterrada de pisar un lugar así”, detalló.

Si bien, en su momento, el actor reconoció su culpabilidad, confesión que lo llevó a obtener su libertad condicional, en el reality afirmó que él no era esa persona por la que lo habían hecho pasar, tanto los medios de opinión como la opinión pública.