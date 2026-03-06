Elefante: una cita con Tuxtla

Javi Cantero, Luis Pórtela, Rafael López, Ahis e Iguana, integrantes del grupo mexicano Elefante, tienen una cita con sus fans chiapanecos este 6 de marzo en el Polyforum Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Y para que nadie falte a este encuentro, continuará la promoción del 30 por ciento de descuento en todas las zonas.

Perfil

Elefante es una de las mejores bandas de rock pop del país, la cual ha logrado colocar sus temas musicales en el gusto del público mexicano.

Formada en el año de 1993, por esta agrupación han pasado voces como las de Reyli Barba y Jorge Guevara, quienes decidieron continuar sus carreras como solistas.

Durante sus primeros años eran conocidos como Cuarto Sol o Quinto Sol; sin embargo, fue con el nombre de Elefante que lograron consolidar su trayectoria. Entre 1996 y 2001 alcanzaron una gran fama en todo México.

Velada

La noche de este viernes, el público disfrutará temas como “Ángel”, “De la noche a la mañana”, “Durmiendo con la luna”, “Así es la vida”, “Sabor a chocolate”, “Mentirosa”, “Si tu quieres” y “La que se fue”.

Hace unos días la banda festejó en el Auditorio Nacional sus más de 30 años de carrera y aprovechó para agradecer a sus fans el hacer posible esa noche tan especial.