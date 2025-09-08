Elefantes se pintaron de Azul

El disco Azul les cambió la carrera, asegura la banda española Elefantes, un álbum producido por Enrique Bunbury en el que dieron un salto gigantesco en la música y los hizo llegar a audiencias más amplias.

Este lanzamiento surgió hace 25 años, y además de hacerlos girar por México por primera vez, los hizo ampliar su panorama como artistas. “Nos abrió muchas puertas, pasamos de tocar para 15 personas a foros mucho más grandes”, afirman.

Elefantes se presentó en El Cantoral, donde dio un recorrido por todo ese disco Azul, entre otras sorpresas que dieron a conocer al medio tiempo del concierto.

“Tuvimos la oportunidad de tocar el disco íntegro y en el mismo orden en el que están acomodadas las canciones, aunque, claro, el grupo es un ente vivo y en evolución, así que si bien son los mismos temas, los ejecutamos con lo que somos ahora como músicos y como banda”, comentó Shuarma, vocalista y líder.