La vaquera Elena Larrea, quien ayuda a caballos víctimas de maltrato o abandonados, reveló que pidió apoyo a Karely Ruiz para crear contenido sensual en una plataforma y así obtener más ingresos para su labor altruista, pero la regiomontana se negó.

“Lo sexy no está peleado con lo altruista”, comentó Larrea en una de sus fotos recientes. Pero tal parece que Karely no está conectada en esta sintonía y así lo hizo saber la modelo, ante la propuesta de una seguidora de unir sus talentos.

“A lo mejor una colaboración con Karely Ruiz te dejaría mucha ayuda para los caballitos”, le propuso de buena fe una de las seguidoras de Cuacolandia, el lugar de la que Larrea es la titular y donde se hace la labor altruista por los equinos.

“Le dije y no quiso”, señaló contundente la joven, quien al final de la respuesta colocó con un emoji de un payaso. “Usted lo hace con fines de ayudar a sus caballos que tengan una mejor vida, y la otra chica es otro estilo, es egocéntrica y si no iba a obtener un beneficio monetario, no aceptó”, le comentó un fan.

Hasta el momento Elena tiene cien ejemplares hospitalizados que necesitan ayuda.