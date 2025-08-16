Andrea Elena Mangiamarchi, conocida por su nombre artístico de Elena Rose, tiene 23 años. Nació el 23 de marzo de 1995 en Miami. Es de signo Aries, hija por adopción de Bayamón, Puerto Rico, donde vivió su niñez, luego regresó a estudiar Periodismo en Venezuela y desde que tiene recuerdos ha sido una apasionada de la música.

Persiguiendo un sueño

Cuando cumplió 18 años, Andrea Elena entendió que su felicidad iba a estar detrás de los micrófonos, pero no contando noticias sino cantando, así que si quería lograr sus sueños en la música debía hacerlo pronto, y por eso decidió regresar junto a su hermana de 16 años a Estados Unidos.

Una decisión que no fue fácil, porque llegó a dormir en una oficina y estar lejos de su familia durante 5 años mientras ellos vivían en Venezuela, pero sin dudarlo lo mejor que pudo hacer porque le cambiaría la vida.

Una vez volvió, empezó a cantar en bares y cualquier lugar donde pudiera dar a conocer su gran talento. Poco a poco una puerta le fue abriendo otra, y su voz llegó a los estudios de grabación donde siempre soñó estar.

Aunque su sueño era cantar, inicialmente comenzó escribiendo canciones, y ya lleva más de 90 temas, sin contar los que no han salido. La primera que compuso para un gran artista fue “Dollar”, que interpretaron Becky G y Mike Towers en 2019, y que logró ubicarse en los primeros lugares de los charts musicales en su lanzamiento. Desde ahí, se convirtió en la compositora oficial de Becky.

Aunque después escribió para artistas como Ricky Martin, CNCO, Maluma, y más, “Tattoo”, la canción que interpreta Rauw Alejandro, fue la que le cambió la vida porque gracias a ese tema pudo llevar a su familia a Estados Unidos y comprar una casa.

La pandemia de covid-19 le hizo tomar la decisión de ponerse al frente para comenzar su carrera como artista principal y no solo creando temas para sus colegas. Entonces dio a conocer al mundo “Sandunga”, su single debut, que en 2020 la impulsó al éxito que está teniendo hoy.

Cuando empezó a ser visible y tener un poco de fama sufrió de miedo y ansiedad, pero ahora es feliz con lo que tiene y ha aprendido a valorar cada logro que alcanza, tanto escribiendo como cantando.

Tiene varios tatuajes, pero el de la frase “Eres Luz” es el más especial porque es algo que le dice solo a las personas que ama, pero se lo repite ella misma todos los días, y para que no se le olvide nunca se lo marcó en la piel.

Grandes éxitos

“Miénteme”, canción que interpretaron Tini y María Becerra la escribió en 10 minutos y no le gustaba porque sintió que había sido muy fácil, incluso llegó a pedir que se hiciera otra versión, pero terminó siendo un éxito.

Compuso “MAMIII” para su exnovio, y la hicieron famosa Karol G y Becky G. Si está en el proceso de escribir una canción se le olvidan otras ideas de lo que está haciendo, por lo que se tiene que estar grabando mientras lo hace. Cuando tiene tiempo libre le encanta ir a la playa con Zeus, su perro de raza Fox Pomeranian, para pasearlo.

Se considera muy espiritual y le pide siempre a Dios que la mantenga conectada a la fuente de la inspiración. Escribió e hizo parte del coro de la canción “Party” de Bad Bunny y Rauw Alejandro para el álbum Un verano sin ti.

Sech es uno de los grandes amigos que le ha dejado la música. “La Ducha Remix” es una de las canciones que la ha hecho más visible. Esta colaboración, con un video muy sensual, la hizo con María Becerra, Greeicy, Becky G y Tini.

“Bayamón”, su tema dedicado a la ciudad donde vivió su niñez y le dejó grandes recuerdos, es el más popular en su canal de Youtube, con 4.2 millones de reproducciones.