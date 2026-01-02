Elenco de lujo para nuevo melodrama

La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el regreso de Patricia Navidad a la pantalla chica.

También se incorporan al reparto Mar Contreras y Dalilah Polanco, dos de las finalistas de la más reciente temporada de La casa de los famosos.

Otros de los actores y actrices que se integran a este nuevo melodrama son Raúl Araiza, Daniela Martínez, Iván Arana, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Emilio Osorio, Sofía Castro, Claudia Bouza, Mar Bonnelly, Claudia Zepeda, Minnie West, Graco Sendel, Arantza Ruiz.

La historia

Esta trama, cuyo título tentativo es Hermanos coraje, se desarrolla en un ambiente campirano y contará con locaciones en escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, y diversas localidades ubicadas en México.

Las grabaciones de este nuevo melodrama de Televisa-Univision iniciarán en febrero de 2026 y se estrenará en el último trimestre del próximo año, a través de Univision, Vix y Las Estrellas.