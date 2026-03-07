Desde su debut en la pantalla, la actriz Elia Galera ha capturado la atención del público por su participación en populares producciones. Nacida el 19 de marzo de 1973, la madrileña se suma ahora al reparto de La Promesa, la serie diaria que La 1 de Televisión Española emite cada tarde de entre semana. En la buena compañía de otros intérpretes como Ana Garcés, Arturo García Sancho o Eva Martín, entre otros, la artista acogerá el rol de doña María Antonia, en la nueva fase que comenzará en la ficción de época de Bambú Producciones.

Sin precedentes artísticos en su familia, desde pequeña sintió una gran vocación como actriz, hasta que en 1999 inició su trayectoria actoral de la mano de Miguel Bardem, en La mujer más fea del mundo. Después de su satisfactorio comienzo, decidió estudiar interpretación en el Estudio Juan Carlos Corazza, al mismo tiempo que también se licenciaba en Derecho.

En el cine, Galera ha trabajado bajo la dirección de cineastas de renombre como Agustín Díaz Yanes y Carlos Saura. Sus papeles en películas como Sin noticias de Dios y El séptimo día han demostrado su habilidad para navegar entre géneros y personajes, compartiendo cartel con grandes del cine español como Penélope Cruz, Juan Diego, Alberto San Juan, Victoria Abril, Juan Echánove, Álex Angulo, Adriana Ozores, Unax Ugalde, José Coronado o Goya Toledo.

Su paso por la televisión

Pero Elia no solo ha brillado en la gran pantalla; su carrera en televisión es igualmente notable. Desde papeles en series como Hospital Central hasta su rol de copresentadora en el concurso Popstars, en 2002, junto a Jesús Vázquez, Galera ha demostrado que su talento no conoce fronteras.

Después de un periodo en televisión, amplió su formación artística en Buenos Aires. Posee un nivel alto de inglés y conocimientos de alemán, y ha realizado entrenamientos de voz, movimiento expresivo, clown e improvisación. En su vida personal, Elia comparte un vínculo especial con su pareja, el también actor Iván Sánchez. Ambos han trabajado juntos en Hospital Central, y su relación ha dado fruto a dos hijas, Jimena y Olivia.

Su formación continua y su buen hacer le ha allanado el camino hacia ficciones televisivas de renombre como Frágiles, El Príncipe, Amar es para siempre, Acacias 38, El Cid, La caza. Tramuntana o las más recientes Zorro y Muertos S.L.

En 2021, volvió a la gran pantalla con el papel protagónico en la película Pan de limón con semillas de amapola, dirigida por Benito Zambrano, marcando su regreso al cine. Recientemente, Elia formó parte del elenco de la aclamada serie Zorro, una producción de Prime Video. Su trabajo más reciente es la película Bajo un volcán, confirmando su constante presencia y evolución en la industria audiovisual.

A lo largo de su trayectoria, Elia Galera ha demostrado un compromiso inquebrantable con su arte, consolidándose como una de las actrices más respetadas y admiradas del panorama interpretativo español.