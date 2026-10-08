Eligen esculturas de Dimensiones Chiapas

Más de un mes después de haber lanzado la convocatoria Dimensiones Chiapas, Diseño de Esculturas para el Espacio Público de Tuxtla Gutiérrez, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) dio a conocer los nombres de los artistas beneficiados con este programa lanzado desde el gobierno del estado.

Destacaron que luego de recibir y revisar las propuestas, eligieron un total de diez piezas que serán colocadas en sitios estratégicos de la capital chiapaneca.

A través de un video, Angélica Altuzar Constantino, titular del Coneculta, informó que los resultados pueden consultarse en la página web de la dependencia, además de conocer los bocetos de las obras seleccionadas. Asimismo, agradecieron a cada uno de los participantes por haberse tomado el tiempo de aplicar para esta convocatoria.

Se espera que pronto den a conocer los lugares donde se estarán instalando estas esculturas cuyo propósito es enriquecer el entorno urbano y transformar el espacio público de Tuxtla Gutiérrez mediante propuestas artísticas tridimensionales que reflejen la identidad, la cultura y la riqueza del estado de Chiapas.

De igual forma, indicaron que cada una de las obras recibirá la cantidad de 20 mil pesos, e informaron que durante el proceso de inscripción recibieron un total de 40 propuestas, de la cuales eligieron diez.