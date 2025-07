Elio y M3GAN 2.0 sufren el mal tiempo

Julio apenas empieza y con este los grandes blockbusters o los éxitos más esperados del verano. Algunos no han terminado de dar la vuelta al mundo cuando ya les cayó el aguacero en taquilla, como el caso de M3GAN 2.0 y Elio.

Los estudios detrás de ambas películas venían de disfrutar un clima inmejorable. M3GAN fue un fenómeno inesperado en enero de 2023. Con apenas 12 millones de dólares de presupuesto y una campaña viral centrada en el inquietante baile de su muñeca de terror, la cinta superó los 180 millones en taquilla global.

El panorama más luminoso fue para Pixar. En junio del año pasado, Intensa-mente 2 se convirtió en la película animada más taquillera de todos los tiempos, con más de mil 700 millones de dólares recaudados, y le dio al estudio el mayor éxito comercial de su historia.

Este verano, les ha llovido sobre mojado. M3GAN 2.0, pensada para ampliar la franquicia, apenas superó los 10.2 millones de dólares en su primer fin de semana en EU. Elio, por su parte, no logró conectar: con un presupuesto estimado de 150 millones, apenas ha recuperado la mitad tras tres semanas en cartelera.

El crítico de cine Silvestre López Portillo atribuye el fracaso de M3GAN 2.0 a dos factores: la falta de una campaña de publicidad tan fuerte como la de la primera película, y un cambio de hábitos en el público que los grandes estudios aún no saben cómo enfrentar. “Si comparamos cuánto se le invirtió en la primera y cuánto ahora en la segunda, podríamos ver que no fue ni la mitad de inversión en publicidad en redes”, indicó.

La trama

La historia se sitúa dos años después de los hechos originales. Una empresa roba la tecnología de la muñeca y crea a Amelia, un arma con inteligencia artificial que se vuelve una amenaza. Para detenerla, su creadora decide reactivar a M3GAN. Aunque el tema de la IA podía resultar atractivo, la cinta no conectó, coinciden varios críticos. “Parece una película de aventuras para niños de los 80. A veces resulta bastante divertida, pero también desaprovecha su momento para explotar la verdadera ansiedad de la IA”, opinó David Crow, del sitio Den of Geek.

La cinta recaudó 10.2 millones de dólares en Estados Unidos y solo 6.9 millones a nivel internacional en su primer fin de semana. Lo que para sus creadores puede ser un peligroso indicador de que el éxito de la primera entrega fue un caso aislado.

El jefe de los estudios Blumhouse, Jason Blum, reveló que 10 semanas antes del estreno, estaba previsto para abrir con 45 millones de dólares en la recaudación, “y estábamos seriamente hablando de lo increíble que sería que ‘M3GAN’ superara a ‘F1’ en taquilla”, expresó.

Sin embargo, esas predicciones cayeron rápidamente. A ocho semanas bajaron a 40, a seis semanas a 35 y a cuatro semanas, a 30. “Pensábamos que ‘M3GAN’ era como Superman. Que podíamos hacerle cualquier cosa: que podíamos cambiar su género (fílmico), que podíamos lanzarla en verano, que podíamos hacer que luciera diferente, convertirla de villana en heroína. Pero el público no estaba listo para ese cambio. La gente quería más de ‘M3GAN’ tal y como era”.

Un viaje que no despegó

La nueva película de Pixar Elio gira en torno a un niño de 11 años con una imaginación desbordante y obsesionado con los extraterrestres, que es enviado al espacio y confundido con un embajador de la Tierra. Para López Portillo, el principal error fue apuntar a un público demasiado limitado. “Yo ya no la vi y mis hijos tampoco. Cuando eran más pequeños no me perdía ni una sola de las películas, pero ahora no se me antoja ni la historia. Tengo una hija que estudia animación digital, a ella se le antojó la animación, como un experimento, pero no la ha ido a ver”, señala.

En tres semanas, al cinta apenas recaudó 76 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor fracaso de Pixar hasta ahora. “Hay películas recientes de Pixar con protagonistas de edad similar, ambiciones técnicamente menores y mucha más confianza en su capacidad para trasladar la fantasía estrafalaria al gran público”, explicó Jesse Hassenger, de The A.V. Club.

Diferentes tiempos

López Portillo destacó que la culpa no recae tanto en las películas, sino en una industria que aún intenta recuperarse de momentos como la pandemia de covid-19.

A su juicio, parte del problema es que los estudios siguen operando bajo una lógica que ya no corresponde al presente. “Antes los veranos eran una semana tras otra con estrenos por todos lados, y se están convirtiendo en películas que no están funcionando porque los hábitos de consumo no son los mismos que antes. La gente no está yendo al cine de por sí y no está gastando lo mismo”, explicó.

También cuestionó la idea de mantener un ritmo de estrenos como si el público aún tuviera el mismo margen económico o no hubiera opciones como el streaming.

“No le puedes mantener las mismas costumbres de estrenar cada ocho días. La gente que fue a ver ‘Misión: Imposible’ está muy gastada para la que sigue. Entonces, si quieren ver ‘Pitufos’, a lo mejor no van a ver estas dos”, dijo.