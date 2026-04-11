Elizabeth Olsen despierta sospechas

Recientemente, Elizabeth Olsen fue captada en el Aeropuerto de Los Ángeles en compañía de su esposo. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios notaron detalles en su apariencia que desataron rumores sobre un posible embarazo.

La actriz, llamó la atención por su vestimenta y apariencia, lo que llevó a varios internautas a especular que podría estar esperando un bebé. Sin embargo, estas afirmaciones se basan únicamente en percepciones y comentarios en línea.

Hasta el momento, ni Elizabeth ni su equipo han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Por lo tanto, la información sigue siendo un rumor sin confirmar. La famosa mantiene una relación con el músico Robbie Arnett desde 2017, aunque sorprendió al referirse a él como su esposo durante una entrevista.