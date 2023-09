¿Cómo actúa una persona cuando un amigo, al que cree conocer, es señalado de abuso y acoso hacia las mujeres?, ¿apoya a la víctima o la tacha de que está inventando todo?

Eso se preguntó la escritora Adriana Pelusi cuando vio todo lo que generaba el movimiento MeToo, principalmente en Estados Unidos, y el Tendedero del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), en el cual alumnos fueron mencionados por estudiantes de haber abusado de ellas.

Con esa idea escribió la miniserie Ella camina sola, protagonizada por Paulina Dávila (Luis Miguel: la serie), ahora en posproducción y cuya señal irá Vix Plus. La historia sigue a una profesora que ve las acusaciones sobre un amigo al que no cree capaz, al tiempo de estar reviviendo algo de su pasado. “Cuando ocurrió lo del MeToo y los tendederos, pasaba mucho que eran tus amigos los que salían nombrados y eso hace cuestionarte cosas como el que a lo mejor vi cosas y no me di cuenta, hasta preguntarse cuál debe ser el papel que se debe tomar”, comenta.

“Uno debe partir de la idea de creerle a las víctimas, pero qué pasa cuando el señalado es cercano a ti, entonces la serie es una historia que explora eso”. La reflexión, indica la también escritora de Infelices para siempre y Control Z, estará presente en los episodios, buscando los tonos grises del tema, cuando generalmente sólo hay blanco y negro: “Es ver quién dice la verdad de estas dos personas, de la que acusa y el acusado; de que uno conoce de siempre al acusado y uno dice que no es así (de abusivo o acosador), pero la chica en cambio es problemática o no es el tipo del que yo diría es confiable”.

Añade que lo que intenta es “encontrar esta escala de grises, porque creo las historias de violación tienden a ser policiacas y grandilocuentes, cuando la mayor parte de mujeres no nos vamos a enfrentar a un señor con cuchillo y en un lugar oscuro, sino que va a ser gente cercana a nosotros, familiares, de amigos, que abusarán”.

En el elenco de Ella camina sola figuran Carla Adell, interpretando al personaje joven de Dávila; Odiseo Bichir, Ricardo Abarca y Christopher Von Uckermann. Analeine Cal y Mayor (El niño que huele a pez), Cris Gris (VGLY) e Inés María Barrionuevo (Las chicas de las motitos) fueron las responsables de la dirección.

Pelusi ha sido una de las escritoras más activas de los últimos años; cuenta en su filmografía producciones como Rosario Tijeras, A todas partes, La rebelión y Malvada.