Ellas brillan como sus madres

Septiembre 06 del 2025
Aunque el tiempo nos cambie, está claro que estas famosas han heredado el deslumbrante aspecto de sus mamás. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo?.

Susan Sarandon y Eva Amurri Are

Ambas a los 31 años, en 1977 y 2016.

Meryl Streep y Grace Gummer

Ambas con 30 años, en 1989 y 2017.

Debbie Reynolds y Carrie Fisher

Ambas estrellas a los 40 años, en 1972 y 1996 respectivamente.

Madonna y Lourdes Leon

Madonna en 1980 y su hija Lourdes León en 2019, ambas con 22 años.

Natalie Wood y Natasha Gregson Wagner

Idénticas cuando tenían 30 años.

Vanessa Paradis y Lily-Rose Depp

Ambas famosas a sus 19 años, en 1991 y 2019.

Kris Jenner y Kourtney Kardashian

Kris, con 35 años, en 1990, y Kourtney, con 35 años en 2014.

Goldie Hawn y Kate Hudson

Goldie, en 1992, y su hija Kate, en 2016, a los 26 años.

Melanie Griffith y Dakota Johnson

La actriz en 1983 y su hija Dakota en 2015, ambas con 26 años.

Blythe Danner y Gwyneth Paltrow

Blythe, en 1974, y Gwyneth, en 2003, a los 31 años.

Jerry Hall y Georgia May Jagger

Tenían 24 años, en 1980 y 2017 respectivamente.

Kennya Baldwin y Hailey Bieber

Kennya saliendo a cenar en 1989, y su hija Hailey en 2019, ambas con 21 años.

Kathy Hilton y Paris Hilton

Kathy, en 1989, y Paris, en 2007, ambas a los 26 años.

Angelina y Shiloh Jolie-Pitt

Angelina, en 1991, y Shiloh, en 2021, ambas con 15 años.

