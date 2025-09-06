Ellas brillan como sus madres

Aunque el tiempo nos cambie, está claro que estas famosas han heredado el deslumbrante aspecto de sus mamás. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo?.
Susan Sarandon y Eva Amurri Are
Ambas a los 31 años, en 1977 y 2016.
Meryl Streep y Grace Gummer
Ambas con 30 años, en 1989 y 2017.
Debbie Reynolds y Carrie Fisher
Ambas estrellas a los 40 años, en 1972 y 1996 respectivamente.
Madonna y Lourdes Leon
Madonna en 1980 y su hija Lourdes León en 2019, ambas con 22 años.
Natalie Wood y Natasha Gregson Wagner
Idénticas cuando tenían 30 años.
Vanessa Paradis y Lily-Rose Depp
Ambas famosas a sus 19 años, en 1991 y 2019.
Kris Jenner y Kourtney Kardashian
Kris, con 35 años, en 1990, y Kourtney, con 35 años en 2014.
Goldie Hawn y Kate Hudson
Goldie, en 1992, y su hija Kate, en 2016, a los 26 años.
Melanie Griffith y Dakota Johnson
La actriz en 1983 y su hija Dakota en 2015, ambas con 26 años.
Blythe Danner y Gwyneth Paltrow
Blythe, en 1974, y Gwyneth, en 2003, a los 31 años.
Jerry Hall y Georgia May Jagger
Tenían 24 años, en 1980 y 2017 respectivamente.
Kennya Baldwin y Hailey Bieber
Kennya saliendo a cenar en 1989, y su hija Hailey en 2019, ambas con 21 años.
Kathy Hilton y Paris Hilton
Kathy, en 1989, y Paris, en 2007, ambas a los 26 años.
Angelina y Shiloh Jolie-Pitt
Angelina, en 1991, y Shiloh, en 2021, ambas con 15 años.