Ellas brillan como sus madres

Aunque el tiempo nos cambie, está claro que estas famosas han heredado el deslumbrante aspecto de sus mamás. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo?.

Susan Sarandon y Eva Amurri Are

Ambas a los 31 años, en 1977 y 2016.

Meryl Streep y Grace Gummer

Ambas con 30 años, en 1989 y 2017.

Debbie Reynolds y Carrie Fisher

Ambas estrellas a los 40 años, en 1972 y 1996 respectivamente.

Madonna y Lourdes Leon

Madonna en 1980 y su hija Lourdes León en 2019, ambas con 22 años.

Natalie Wood y Natasha Gregson Wagner

Idénticas cuando tenían 30 años.

Vanessa Paradis y Lily-Rose Depp

Ambas famosas a sus 19 años, en 1991 y 2019.

Kris Jenner y Kourtney Kardashian

Kris, con 35 años, en 1990, y Kourtney, con 35 años en 2014.

Goldie Hawn y Kate Hudson

Goldie, en 1992, y su hija Kate, en 2016, a los 26 años.

Melanie Griffith y Dakota Johnson

La actriz en 1983 y su hija Dakota en 2015, ambas con 26 años.

Blythe Danner y Gwyneth Paltrow

Blythe, en 1974, y Gwyneth, en 2003, a los 31 años.

Jerry Hall y Georgia May Jagger

Tenían 24 años, en 1980 y 2017 respectivamente.

Kennya Baldwin y Hailey Bieber

Kennya saliendo a cenar en 1989, y su hija Hailey en 2019, ambas con 21 años.

Kathy Hilton y Paris Hilton

Kathy, en 1989, y Paris, en 2007, ambas a los 26 años.

Angelina y Shiloh Jolie-Pitt

Angelina, en 1991, y Shiloh, en 2021, ambas con 15 años.