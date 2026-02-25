Ellas buscan ser la nueva MxU Chiapas

Este jueves, en una velada de coronación, se llevará a cabo la final de Mexicana Universal Chiapas. Cuatro chicas de diversas partes del estado aspiran a alzarse con el título para avanzar al certamen nacional y así poder representar a México en uno de los diversos concursos de esta plataforma que busca empoderar a la belleza mexicana y cambiar vidas. Te presentamos a las jóvenes que están en el camino de hacer realidad sus sueños
Montserrat Alely Toalá Grajales
Estudiante de Psicología
Originaria de Suchiapa
Estatura
1.67 m
Edad:
23 años
Asiri Guisell Álvarez Vargas
Ingeniería en Bioquímica Vegetal y coach de gimnasia rítmica
Originaria de San Cristóbal de Las Casas
Estatura
1.78 m
Edad:
21 años
Ariadna Montserrat García Mazariegos
Estudiante de Psicología
Originaria de Tuxtla Gutiérrez
Estatura
1.70 m
Edad:
22 años
Alisson Zepeda Rodríguez
Licenciatura en Derecho
Originaria de Motozintla de Mendoza
Estatura
1.70 m
Edad:
20 años