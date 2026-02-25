Ellas buscan ser la nueva MxU Chiapas

﻿﻿
Febrero 25 del 2026
Este jueves, en una velada de coronación, se llevará a cabo la final de Mexicana Universal Chiapas. Cuatro chicas de diversas partes del estado aspiran a alzarse con el título para avanzar al certamen nacional y así poder representar a México en uno de los diversos concursos de esta plataforma que busca empoderar a la belleza mexicana y cambiar vidas. Te presentamos a las jóvenes que están en el camino de hacer realidad sus sueños

Montserrat Alely Toalá Grajales

Estudiante de Psicología

Originaria de Suchiapa

Estatura

1.67 m

Edad:

23 años

Asiri Guisell Álvarez Vargas

Ingeniería en Bioquímica Vegetal y coach de gimnasia rítmica

Originaria de San Cristóbal de Las Casas

Estatura

1.78 m

Edad:

21 años

Ariadna Montserrat García Mazariegos

Estudiante de Psicología

Originaria de Tuxtla Gutiérrez

Estatura

1.70 m

Edad:

22 años

Alisson Zepeda Rodríguez

Licenciatura en Derecho

Originaria de Motozintla de Mendoza

Estatura

1.70 m

Edad:

20 años

