Ellos tienen padres LGBTQ+

Muchos famosos fueron criados por personas que pertenecen a esta comunidad. Algunos incluso han alzado la voz para que se respeten sus derechos.O. J. Simpson

Su padre vivía en San Francisco como drag queen. Murió de sida en 1986. En el documental O.J.: made in America, de ESPN, Calvin Tennyson (amigo de la infancia) hablaba abiertamente sobre las relaciones homosexuales de Simpson tal y como informaba Business Insider.Jena Malone

La actriz de The Hunger Games fue criada por su madre lesbiana y la novia de esta. LA Weekly contó con la confesión de Malone en la que aseguraba que de pequeña no se daba cuenta de que había algo diferente y que la novia de su madre era mucho más abierta incluso que ella.Jay-Z

El rapero ya le cantó a la sexualidad de su madre en 2017 en el álbum 4:44. Gloria Carter, que llegó a colaborar con él en alguno de sus éxitos, se identifica como lesbiana aunque tuvo que estar mucho tiempo de su vida en el armario.Mandy Moore

Después de que sus padres se separasen cuando tenía 23 añitos, la actriz de This is us descubrió que a su madre le interesaban más las mujeres. La actriz comentó en The Howard Stern Show que lo había descubierto todo después de leer un email en el que su madre le decía a su padre que le dejaba por una mujer.Amy Adams

Después de que sus padres se divorciasen cuando tenía 11 años, su madre se mudó con otra chica. Su padre se quedó con la custodia de ella y sus hermanos tras la separación matrimonial.Robert De Niro

El queridísimo actor hizo un documental sobre su padre llamado In remembering the artist: Robert De Niro, Sr. En dicha producción, De Niro comparte con todo el mundo historias de su padre respecto a una orientación sexual que le costó muchos dolores de cabeza con otras personas.Jodie Foster

La actriz, famosa por su gran papel en Silence of the lambs creció con su madre Evelyn Foster y la pareja femenina de esta. La propia actriz más tarde se identificó como lesbiana en los Globos de Oro 2013.Kaitlin Colombo

La humorista estadounidense es hija de un hombre gay y una mujer lesbiana. ¿Curioso, verdad? Nunca ha negado dicha situación y, al contrario, siempre ha luchado por los derechos LGBTQ.Rene Russo

Después de que el padre abandonase a su madre, creció con ella y sus parejas lesbianas. En una entrevista para Good morning America en 2002, explicaba tranquilamente que su padre se fue cuando ella nació y que creció rodeada de mujeres (homosexuales en dicho caso) que la ayudaron y criaron mejor que nadie.Kendall y Kylie Jenner

Su padre se identificó como transgénero en 2015 ante todo el mundo. Nació biológicamente hombre, pero tras la reasignación de sexo se convirtió en mujer: Caitlyn Jenner. Además de sus dos niñas queridas, Caitlyn Jenner tiene otros 4 hijos: Brody Jenner, Brandon Jenner, Cassandra Marino, y Burt Jenner.Judy Garland

La talentosa actriz y cantante tenía un padre gay. Y, de acuerdo con Forbes, sus padres se habrían divorciado cuando la madre descubrió que él le era infiel con otro hombre. Irónicamente, Garland siguió los pasos de su mamá y se casó con un hombre gay pero dentro del armario por aquel entonces.Natasha Richardson

El padre de la difunta actriz, Tony Richardson, era bisexual. La directora cinematográfica murió en 1991 debido a complicaciones médicas relacionadas con el sida.