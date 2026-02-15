Elma Correa gana el Biblioteca Breve

La mexicalense Elma Correa recibió el Premio Biblioteca Breve 2026 por su novela Donde termina el verano, en un acto celebrado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La premiación de la edición 68 de la editorial Seix Barral se realizó este jueves 12 de febrero en la ciudad catalana. La historia enhebra un secreto compartido entre mujeres que habitan la ciudad más septentrional de América Latina, lugar de nacimiento de la escritora y académica de la Universidad Autónoma de Baja California, según fuentes consultadas.

Elma Correa obtuvo el primer lugar en el XX Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola por Mentiras que no te conté y premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila por Lo simple. Es autora de Que parezca un accidente, Llorar de fiesta y La novia del león, entre otros libros, además de ser incluida en las antologías Vacunas contra la poesía, Ni una sola palabra, Infancias perdidas y Extrañamientos.