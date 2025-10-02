Elmer, el elefante de patchwork

Elmer fue publicado por primera vez por Dobson Books en 1968 y reeditado con ilustraciones rediseñadas en una versión ligeramente abreviada por Andersen Press en 1989. Desde 1989, se han creado cuarenta y un títulos, y la serie ha vendido más de ocho millones de ejemplares en cincuenta idiomas en todo el mundo.

Sinopsis

Elmer es un elefante con cuadrados de diferentes colores como un mosaico. Tiene una personalidad alegre y optimista, y le encantan las bromas pesadas. Las historias son ideales para explorar la diversidad cultural desde pequeños. Un día, Elmer decide parecerse a los demás elefantes, cansado de ser diferente, y se pinta de gris para integrarse. Una vez pintado, los demás elefantes y las criaturas de la selva ya no lo reconocen. Regresa con la manada y los demás elefantes permanecen en silencio hasta que Elmer no aguanta más el silencio. Levanta la trompa y, a voz en grito, grita “¡Bu!”, lo que, sin saberlo, sorprende a los demás elefantes. Los demás elefantes se dan cuenta de inmediato de que el elefante gris debe ser Elmer y lo aplauden por su mejor broma. Cuando empieza a llover, la pintura gris con la que Elmer se ha cubierto empieza a desaparecer, y sus verdaderos colores se revelan, para deleite de sus amigos, quienes preferían su personalidad multicolor y divertida. Tras su feliz reencuentro, los elefantes le aseguran a Elmer que lo quieren por sus diferencias, y no a pesar de ellas, y lo celebran pintándose de pintura multicolor (y Elmer se pinta de color elefante), en reconocimiento a su apariencia y personalidad únicas.