Élmer Mendoza busca nuevos lectores

Antes de arribar a la novela con Un asesino solitario, en 1999, y deslumbrar con su prosa a propios extraños, el escritor Élmer Mendoza publicó al menos seis libros de cuentos, algunos de los cuales, como Trancapalanca, han sido recuperados y reeditados, un par de esos volúmenes podrían sumarse al relanzamiento que DeBolsillo (sello de Penguin Randon House) ha comenzado a hacer de todas las novelas que Élmer Mendoza ha escrito teniendo como protagonista al detective Édgar “El Zurdo” Mendieta, un relanzamiento con nuevo formato, nuevas portadas, con costos más bajos y dirigidas a un público joven.

El relanzamiento de novelas como Balas de plata, La prueba del ácido, Nombre de perro y Ella entró por la ventana del baño calientan el mercado para la llegada de la nueva novela de Élmer Mendoza: La sirena y el jubilado, publicada por Alfaguara y que presentará la última semana de febrero, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

“Me dio mucha alegría ver las primeras ediciones, verlas en las librerías desde finales del año pasado, firmar ejemplares, que sean ediciones masivas; publicarán todas las novelas de ‘El Zurdo’ Mendieta, siempre es muy importante y muy estimulante encontrar nuevos lectores, nuevas personas que han oído hablar de tus libros, que no los consiguen o lo que sea, que de pronto pueden tener una edición a la mano y que además es una edición bastante atractiva para lo que ellos están buscando y lo que les gusta leer”, afirma el narrador y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Señala que, aunque a veces le han sugerido intervenir sus novelas cuando se van a reeditar, realmente no le gusta, “yo siempre digo que no porque yo tengo que continuar escribiendo y eso es lo que me interesa, estas ya salieron como salieron. Ojalá que los errores que tienen, que tienen errores, pues sean parte de la escritura. Yo siempre voy sobre lo nuevo, sobre lo que viene, como dice la canción, ‘lo que pasó, pasó…’”.