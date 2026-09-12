Élmer Mendoza gana el Premio Excelencia

En reconocimiento a su sólida y amplia trayectoria literaria de alcance internacional, el escritor, dramaturgo y académico Élmer Mendoza ganó el Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026 que otorga la Cámara de Diputados y que le será conferido el próximo 14 de octubre, a las 17:30 horas, en el Palacio Legislativo.

El jurado, integrado por Luis García Montero, Marco Antonio Campos, Alí Calderón, Iliana Olmedo y Maritza M. Buendía, resolvió por unanimidad otorgar el galardón al autor de novela, cuento, dramaturgia y ensayo; cuya obra ha sido traducida a más de diez lenguas, y destaca por convertir el habla y las realidades del norte de México en una propuesta literaria de alcance universal.

Con el Premio Excelencia en Letras de Humanidad 2026, la Cámara de Diputados reconoce a Élmer Mendoza por “su importante contribución a la cultura y promoción de la lectura, así como en la formación de nuevas generaciones de escritores”.

El galardón es parte del Programa Cultural de la Cámara de Diputados, el cual emitió por segundo año la convocatoria al Premio Excelencia en Letras de Humanidad y, por primera vez, el Premio a la Trayectoria Joven de Poesía, Jaime Sabines, con el propósito de reconocer la creación literaria consolidada, y promover a las nuevas generaciones de escritoras y escritores de las letras mexicanas.

En esta edición se recibieron 45 candidaturas provenientes de 15 estados de la República: 24 propuestas para el Premio Excelencia en Letras de Humanidad, que obtuvo Élmer Mendoza; y 21 para el Premio a la Trayectoria Joven de Poesía Jaime Sabines, que fue otorgado al poeta Lázaro Izael Rangel, “por su sólida y creciente trayectoria en la poesía mexicana, así como por la armonización entre su obra y carrera literarias”.

El jurado estuvo integrado por Reneé Acosta, Rogelio Guedea y Mario Bojórquez, quienes resolvieron por unanimidad otorgar el premio al poeta que también tiene una amplia participación en publicaciones, festivales, ferias y recitales, además de su impulso a nuevos espacios de diálogo y propuestas estéticas en la poesía contemporánea.