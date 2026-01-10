Elsa Aguirre, reconocida por Sheinbaum

A sus 95 años, la actriz Elsa Aguirre volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que una fotografía suya junto a la presidenta Claudia Sheinbaum se hiciera viral. A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana reveló que, durante su reciente gira por el estado de Morelos, se reunió con la famosa, a quien definió como un “ejemplo de gran fortaleza”.

El gesto no fue casual: se trató de un reconocimiento simbólico a una de las figuras que marcaron la historia del cine mexicano. El nombre de Elsa Aguirre remite de inmediato a la Época de Oro del cine nacional, un periodo en el que su elegancia, carisma y presencia en pantalla la convirtieron en una figura central de la industria.

Su trayectoria abarca más de cuatro décadas y más de 40 películas, en las que transitó con naturalidad por el drama, la comedia, el romance, la acción y el musical.

Un poco de su vida

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1939 en Chihuahua, Chihuahua, en una familia encabezada por el general Jesús Aguirre y Emma Juárez. Su debut cinematográfico ocurrió en 1945 con El sexo fuerte, dirigida por Emilio Gómez, donde compartió créditos con su hermana Alma Rosa Aguirre, también actriz destacada del cine mexicano.

Desde sus primeros trabajos, su imagen quedó asociada a personajes femeninos con carácter y presencia. Uno de sus papeles iniciales más recordados fue en Don Simón de Lira (1946), al lado de Joaquín Pardavé, Manuel Medel y Consuelo Guerrero de Luna, consolidando su lugar dentro de la industria.

La etapa de mayor proyección llegó al trabajar con figuras clave del cine nacional como Pedro Infante, Jorge Negrete y “Cantinflas”. Películas como Medianoche (1948) y La mujer que yo amé (1950) la posicionaron como una de las actrices más relevantes de su generación.

Su filmografía incluye títulos como Pancho Villa y la Valentina, La estatua de carne, La perversa, Los viejos somos así, Cómo enfriar a mi marido, El cuerpazo del delito y El prófugo, además de su participación en la producción estadounidense Giant (1956), dirigida por George Stevens.