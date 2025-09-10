Elsa Aguirre reflexiona sobre su vida

La actriz Elsa Aguirre, diva del cine de oro mexicano, abrió su corazón y se despidió: “Platicaré lo más que pueda… de aquí hasta que me vaya”.

A sus 94 años y a punto de cumplir 95 el próximo 25 de septiembre, la mítica estrella del cine de oro mexicano reapareció públicamente para despedirse de su público y compartir reflexiones sobre la vida, la muerte y su legado.

Con su voz pausada y su mirada llena de serenidad, la famosa sorprendió al anunciar el lanzamiento de su página oficial en redes sociales: “Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. En este tiempo tan interesante de mi vida, porque estoy cerca de cumplir 95 años, quiero platicarles lo más que pueda, de aquí hasta que me vaya”.

Consciente de que se acerca al final de su ciclo, la diva vive estos días con gratitud y plenitud: “Solamente teniendo 95 años me pueden comprender… No cambio este momento por aquel tiempo de juventud, cuando ni sabía dónde estaba parada, pero aquí estoy todavía”.

Desde hace más de 40 años, Elsa vive en Cuernavaca, rodeada de naturaleza y donde practica yoga, disciplina que adoptó tras dejar atrás el alcohol y abrazar un estilo de vida sano. Sobre el futuro, habló con fe y sin miedo. “El destino me trajo aquí para llegar al fin de mi existencia… pero solo de este ciclo, porque voy a continuar, de eso estoy segura”, dijo.