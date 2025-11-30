Elsa Cross explora las etapas del amor

Elsa Cross (1946) evoca en su poemario más reciente los distintos momentos del amor, las diferentes etapas de una relación. “Entran la soledad, el abandono, la presencia, la ausencia, la ausencia en la presencia y viceversa; aparece incluso la muerte. Es el gozo, el deseo; pero también la certeza de que el amor puede doler, lastimar”, comenta. Lo divino y la naturaleza están presentes, destaca en entrevista la poeta, ensayista y traductora, de principio a fin en los más de 280 textos que integran Tu otro nombre (Era).

A pesar de que ha escrito e investigado sobre el amor durante décadas, la doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confiesa que no se atrevería a definir este sentimiento: “Solo sé que uno tiene que fluir, no inmovilizarse en las concepciones ya hechas. Se necesita cierto valor para enfrentar lo que venga”.

Origen

Explica que este libro surgió durante la pandemia, “a partir de que encontré unos poemas de hace más de 30 años, que había dado por perdidos, en una maleta que iba a tirar. Reaparecieron de repente. “Y lo que me llamó mucho la atención fue la forma en que me pude conectar con ellos, fue una cosa casi instantánea. Volví a escribir sobre el tema sin dificultad. Los poemas salían casi solos. Fue un proceso de escritura rarísimo. Nunca me había pasado algo así”, detalla.

Etapas

Escribió esos primeros versos en París, entre 1991 y 1994; y retomó su creación en Cuernavaca, Morelos, entre 2021 y 2025. “Los vi muy presentes. Eran borradores sin trabajar. Estaban en un cuaderno más o menos organizado; pero había unos en hojas sueltas y otros hasta en servilletas. Eran primeras versiones. A veces, de uno salieron tres o cuatro”, detalla.

Dividida en 22 apartados, la serie va de “Orilla de la noche” y termina con “Hacia otra orilla”. Al respecto, señala: “Sí va como de una orilla a otra. A la vida, a planos, a niveles de realidad distintos o a grados diferentes en que ese amor se manifiesta, se expresa”. Cross aclara que “la naturaleza siempre ha estado en mi poesía, mucho antes de viajar a la India. Sin la naturaleza yo no escribiría poesía. Es como mi vehículo de expresión. Lo urbano me inspira poco, es la naturaleza la que me mueve”.

Proyectos

La escritora, quien cumplirá 80 años el próximo 6 de marzo indica que trabaja en tres libros: una antología de 31 poetas místicos de la India, que va del siglo VI al XVIII, otro poemario y un volumen de investigación académica; además de que en agosto retomará sus clases en la UNAM, que pausó porque se le fue la voz. “Pedí permiso, me dediqué a la investigación, pero regresaré con mucho gusto”, añade.