Elsa Cross gana premio Alfonso Reyes 2023

La poeta Elsa Cross (1946) fue galardonada con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2023, por la relevancia de su obra poética, así como por su labor docente y de investigación. El jurado, integrado por Malva Flores, Víctor Barrera Enderle y Bernardo Bátiz, consideró por unanimidad entregar esta distinción a la también traductora y ensayista.

“Haber sido galardonada con este premio es un enorme honor para mí, pues tengo una gran admiración por la figura de don Alfonso Reyes. Quisiera haber podido leerlo aún más, no me ha sido posible, pues su obra es muy vasta. Lo he disfrutado mucho, lo que lea de él es una lección permanente de cómo se puede escribir un ensayo con todo el rigor y la profundidad y, además, con un estilo magnífico”, indicaron.

La autora de Isla Negra (2023) y Nepantla (2019) también señaló que, desde su perspectiva, se ha relegado bastante la escritura del ensayo y el cultivo de un buen estilo, como lo tuvo Alfonso Reyes. “Los grandes ensayos del siglo XX estaban magníficamente escritos, eran lecciones de un estilo extraordinario, además de la profundidad, de la investigación y de la reflexión que contuvieran en el cuerpo del texto”, observó.

El Premio Internacional Alfonso Reyes 2023 será entregado en la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 21 de noviembre.