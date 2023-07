Elton John se ha unido a la defensa de Kevin Spacey, luego de que contestara a una serie de preguntas a la fiscal del condado inglés donde se lleva a cabo el juicio del actor estadounidense, luego de que fuera acusado por 12 cargos de agresión sexual.

Las respuestas de “Rocket Man” sugieren que el acusador de Spacey cometió una serie de anomalías en su testimonio, pues el cantante aseguró que la fiesta que él organizó y en la que la víctima del actor dice que sufrió tocamientos no ocurrió en el año en que declaró frente al tribunal, sino muchos años antes, así como también negó haber tenido el gusto de conocerlo.

El juicio por 12 cargos de índole sexual que enfrenta Spacey, de 63 años, sigue presente, por lo que el Tribunal de la Corona de Southwark dio voz a una de las víctimas, de la cual no se reveló su identidad, pero que rememoró la época en que vivió una amarga experiencia a lado del famoso, cuando este era el director artístico del teatro The Old Vic, ubicado en Londres. El acusador dijo que el histrión lo había invitado a asistir al baile White Tie and Tiara, organizada por Elton John y, de camino al evento, sucedieron los primeros tocamientos indebidos que produjo contra su persona.

Aunque el cantautor inglés no estuvo presente durante los acontecimientos, sus declaraciones cobran importancia, debido a que la víctima de Spacey expresó que, al llegar al evento anual, el actor lo presentó con John. Sin embargo, el pianista de 73 años, que no acudió al tribunal, sino que habló desde la oficina de sus abogados vía remota, desestimó las acusaciones, asegurando que no recordaba haber tratado con él, así como notaba ciertas impresiones en los dichos de este, debido a que aseguró que incluyó a Spacey en su lista de invitados en la fiesta del 2001 y no la del 2004 ni la del 2005, años en que la víctima estimó que habían tenido lugar el evento.

Pero esta no fue la única diferencia entre las declaraciones de la víctima de Spacey y el intérprete de “Hold me closer”, pues el cantante recordó que, si bien, Kevin si asistió a la fiesta, no llegó en automóvil, transporte en el que habría tenido lugar los tocamientos en la entrepierna del acusador, sino que —según sus recuerdos— aterrizó en un jet privado. “Llego de corbata blanca, estaba en un jet privado y fue directo al baile”, dijo, y posteriormente hizo un par de chistes que produjeron la risa de Kevin con quien mantiene una estrecha amistad desde hace décadas.

El esposo de Elton John, David Furnish, lo acompañó mientras hacía estas declaraciones pues él, que también estuvo presente en la gala, respaldó las declaraciones de su pareja, expresando que esa noche el actor se quedó en la casa del matrimonio pues, ninguno de ellos recuerda que Kevin llegara en compañía de otra persona, aunque el músico tuvo que reconocer que, en caso de que eso hubiera sucedió y Spacey le hubiera presentado a su acompañante, lo más probable es que no lo recordase, debido a que es un hombre olvidadizo que trata de esquivar las cámaras y la atención de las personas.

“Cualquiera que esté en mi periferia, no los notaría. Podría ser la reina y yo no me fijaría en ella”, destacó. También recordó que, esa noche, el actor se hizo acreedor del Mini Cooper “más costoso de la historia”, que el músico vendió durante la celebración, para más tarde, donar todas las ganancias que derivaron de ese encuentro y otras subastas que se efectuaron durante la velada.

Por su parte, la semana pasada, el señalado negó que las declaraciones de su acusador tengan cualquier tipo de sustento y, de hecho, estimó que el juicio le parecía “débil” y motivado únicamente por la búsqueda de dinero. “Ha inventado toda su historia de principio a fin”, asegura.

Cabe recordar que Kevin Spacey fue acusado de 12 cargos de agresión sexual; cuatro de agresión indecente, siete cargos de agresión sexual; y uno por hacer a una persona partícipe de actividades sexuales con penetración sin su consentimiento, realizados desde el 2001 y hasta el 2013.