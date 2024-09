Elton John, a diferencia de otras personalidades, no pudo disfrutar las vacaciones de verano debido a una infección ocular que afectó gravemente a uno de sus ojos, lo que nuevamente compromete su estado de salud.

Dicha información fue compartida por el propio cantautor británico, de 77 años, quien a través de sus redes sociales ha revelado un comunicado en el que se explican las afectaciones que hoy en día enfrenta su organismo, entre estas la visión limitada de uno de sus ojos.

“Durante el verano he estado lidiando con una infección ocular grave que, lamentablemente, me ha dejado con una visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que recupere la vista en el ojo afectado”, menciona Elton, quien en los últimos años no ha podido gozar de una salud óptima.

Finalmente, aunque no compartió detalles específicos sobre el tipo de infección, el artista asegura que las últimas semanas se ha recuperado de forma tranquila en casa, por lo que agradeció a cada uno de los médicos que le han brindado su apoyo y pericia, así como las atenciones brindadas por su familia. “Me siento positivo con respecto al progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora. Amor y gratitud”, sentencia el cantante.