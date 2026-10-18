Emi y Dani Flow, entre los más vistos

El video oficial de “Dr, Doctor”, de Emi Blue y Dani Flow, alcanzó el puesto número 9 en tendencias de música de Youtube México, compartiendo el ranking con artistas destacados de distintos géneros musicales. Al mismo tiempo, “Loba” supera los 20 millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes en la trayectoria de Emi Blue.

Producido por 1920 Cine, el video oficial de “Dr, Doctor”, desarrolla visualmente el concepto de la canción y acompaña la personalidad irreverente de ambos intérpretes. El lanzamiento reúne sus estilos dentro de la escena urbana, con una combinación de guaracha y sonidos urbanos.

Más allá de una colaboración

Para Emi Blue, trabajar con Dani Flow tiene un significado especial, ya que él fue una de las inspiraciones que la motivaron a comenzar a hacer música. Una idea llevada al estudio se convierte en “Dr, Doctor”, un tema en el que ambos artistas unen sus estilos.

Emi Blue atraviesa un momento clave en su carrera, con una propuesta que conecta con un público cada vez más amplio y una identidad artística definida.