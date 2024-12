Como varios famosos, Emiliano Aguilar fue uno de los que compartió un poco de cómo pasó la Nochebuena, pues si bien, está distanciado de la dinastía Aguilar, el rapero está rodeado de gente que lo quiere, como ocurre con las amistades que ha sembrado en Tijuana, en la colonia Libertad, una de las zonas más antiguas de Baja California, donde encontró una familia por elección cuando, por sus equivocaciones de juventud, sus allegados le dieron la espalda.

Emiliano es hijo de Carmen Treviño y Pepe Aguilar, sin embargo, la relación que existe entre él y el intérprete de “Por mujeres como tú” es casi nula, pues su relación se vio gravemente fracturada cuando, en 2017, el joven se declaró culpable de tráfico de personas, cuando colaboró para que un grupo de inmigrantes cruzara a la frontera de Estados Unidos.

Pasaron siete años desde ese acontecimiento para que Emiliano impulsara su carrera como cantante, pero a diferencia de los Aguilar, que se desempeñan en el género regional, él incursionó en el rap, recibiendo muy buenas críticas por la creatividad en sus rimas y su gran potencia vocal.

Aunque su debut fue muy bien recibido, llama la atención que su carrera la esté llevando de forma independiente y sin la ayuda de su padre, quien ha sido el responsable de apoyar y difundir la carrera de sus hijos menores, Ángela y Leonardo.

El rapero nunca ha ocultado las diferencias que existen entre él, sus hermanos y su padre, de quienes ha tratado de alejarse para forjar una carrera desde cero. “Me moví de lo que es el regional mexicano, lo que era la dinastía de familia y yo me moví para otra lado, haciendo mi propio camino; la neta sí estuvo difícil, no voy a decir que no, al principio los chingadazos sí estuvieron difíciles, pero ahorita, gracias a Dios, ya todo está fluyendo bien, ya todos me defienden en el Instagram y se siente bien chido, bien agradecido con la raza”, dijo en entrevista con Pepe Garza.

En la actualidad, la relación que tiene con su madre es muy buena y, de hecho, es ella una de las personas que más lo apoyan en su carrera como cantante, aunque hubo una época en la que también se alejó de doña Carmen y en la que, por sus errores, tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos y aprender lo que era vivir una vida sin comodidades.