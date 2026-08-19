Emiliano Aguilar, molesto por las reglas

Emiliano Aguilar estuvo a punto de formar parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, pero un desacuerdo con las reglas del programa, hicieron que el hijo de Pepe Aguilar se bajara del reality.

Antes de que arrancara la emisión, las apuestas por quiénes serían los integrantes de esta nueva entrega recorrían las redes sociales, y el nombre del rapero sonaba y fuerte.

Sin embargo, durante las negociaciones, la producción le puso algunas condiciones que no estaba dispuesto a cumplir. “Sí iba a estar en ‘La casa de los famosos’, en la que están viendo ahorita; pero no me dejaron entrar porque no podía fumar marihuana”, dijo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Pero este no fue el único motivo por el que el rapero se bajó del programa de Televisa; según contó, también lo estaban limitando con un medicamento controlado que necesita.

Emiliano, también aprovechó su mensaje para cuestionar a la productora, Rosa María Noguerón, y su equipo en la manera en que aplican las restricciones, esto, luego de que circulara una grabación en la que, supuestamente, Aldo Rendón deja caer una pipa. “No me dejaban fumar mota, y ahorita me estoy enterando que están fumando todos estos güeyes en la casa. Ah, pero yo soy el marihuano”, agregó, evidenciando su molestia.

Controversia

El tema sobre el consumo de sustancias dentro del reality no es un tema nuevo. Oficialmente, está estrictamente prohibido por contrato; incluso Adrián Marcelo, exhabitante, confesó que pasó 43 días sin fumar, a pesar de ser un usuario recurrente.

Respecto a los tratamientos médicos y psiquiátricos, estos sí pueden administrarse; siempre y cuando los habitantes lo manifiesten antes de su ingreso. Sin embargo, Poncho de Nigris llegó a confesar que, durante la primera temporada, ingresó a escondidas gomitas de CBD, una sustancia que se encuentra en la planta del cannabis. Aunque no produce un estado psicoactivo en quienes lo consume ni genera dependencia, si es utilizado para la relajación y como auxiliar en ciertos tipos de dolor.

Hasta el momento, la producción del reality no se ha pronunciado sobre el artefacto que Rendón intentó ocultar de las cámaras; lo que sí han dejado claro es que las puertas siguen abiertas para el hijo de Pepe Aguilar.