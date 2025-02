Emiliano defiende a Pepe Aguilar

Los Aguilar siguen dando de qué hablar, y eso incluye al hermano mayor Emiliano, quien a pesar de que actualmente no es cercano ni a su padre ni a sus hermanos, también está en la polémica.

Emiliano, quien recientemente se lanzó de lleno a la música, aunque no al regional, sino al rap, aseguró que nunca hablaría mal de su padre y admite que su conducta ha tenido mucho que ver con la relación que actualmente tiene con su padre. No solo es el hate que le tiran a la hija menor de Pepe, sino también que los cibernautas lo critican con frecuencia porque supuestamente abandonó a Emiliano y dicen que qué lástima que solo sea cariñoso con sus otros tres hijos, Aneliz, Leonardo y Ángela.

Emiliano Aguilar es el hijo mayor del famoso cantante, fruto de su matrimonio con Carmen Treviño, su primera esposa. En 2017, Emiliano fue detenido en Estados Unidos por intentar ingresar ilegalmente a cuatro personas de origen asiático. Se declaró culpable y cumplió una condena bajo libertad condicional.

Aclara rumores

En las redes sociales es donde los integrantes de la familia Aguilar han tenido cierta comunicación con Emiliano, quien hace unos meses presentó a su hija llamada Ángela, sus hermanos reaccionaron a las tiernas fotos, mientras que el abuelo confesó que aún no la conocía personalmente.

En ese mismo escenario es donde Emiliano quiso dejar muy claro cuál es la relación que actualmente tiene con su papá, la cual cambió cuando en 2017 tuvo un problema legal. Consciente de los errores que ha cometido, dejó claro que Pepe Aguilar nunca lo ha abandonado, y dice que por la inmadurez de él ambos se han distanciado. Sin embargo, confesó lo micho que quiere a su papá y que jamás hablaría mal de él.

“Mi jefe nunca me abandonó, yo por mis errores, inmadurez y pendejadas que andaba haciendo nos fuimos separando, pero no me abandonó, mi jefe es una buena persona que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó, yo lo quiero un chingo y jamás voy a hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no nomás las cosas malas”, expresó en sus historias de Instagram.