Emiliano exhibe mensajes de Nodal

Emiliano Aguilar compartió un mensaje que le habría enviado Christian Nodal, luego de la polémica que el joven enfrenta con su familia paterna, que lo desairó con una publicación desde la cuenta del Gordo, el perrito de Pepe. De acuerdo con la imagen, el esposo de Ángela lo habría llamado “mantenido”, sugiriendo que solo busca aprovecharse de la fama y el talento de la dinastía.

Ya era conocida la mala relación que existía entre Emiliano y sus hermanos menores, Ángela y Leonardo; sin embargo, el pleito explotó cuando su padre declaró para Ventaneando que su mamá, Carmen Treviño, lo había abandonado y se había llevado todas las cosas de la casa cuando todavía eran pareja.

Emiliano aclaró que no dejaría que nadie le levantara falsos a su madre, lo que generó que la situación se saliera del control, pues los Aguilar respondieron con una publicación con tintes despectivos, desde la cuenta de la mascota de la familia, tratando de parodiar el actuar del joven músico.

No escatiman en insultos

A raíz de toda esta situación, tal parece que Nodal ya ha intervenido entre las partes, o eso es lo que sugiere Emiliano, quien compartió una captura de pantalla de un mensaje que habría recibido desde la cuenta oficial de Instagram del músico, en el que este le pediría que deje de hablar de los Aguilar y de tratar de sacar ventaja de la popularidad de la familia.

También le habría hecho un comentario acerca de qué opinión le merece el tipo de música que interpreta y las letras que Emiliano compone, a través de las que ha tratado de hacer un reflejo de las experiencias que ha enfrentado criándose en los barrios de Tijuana. “‘Fucking pussy’ (maldito maricón), deja de hablar de armas y de drogas, que de eso todos hablan… Procura hacer una carrera que, después, gente se quiera aprovechar, (que) tus éxitos hablen por ti, no la puta parodia que tienes en redes”, dice el mensaje, que aparentemente envió Nodal.

Además, se refiere despectivamente a Emiliano, sugiriendo que recibe dinero de su padre, ya que se puede leer que la expareja del rapero estaría presentándose en los conciertos de Ángela para buscar a Pepe y pedirle ayuda económica: “Puto mantenido, treintón, ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa para pedir feria”.

Emiliano afirmó que, después de esto, Nodal lo habría bloqueado de todas sus cuentas. “Pero no me lo dices de frente, pocos huevos, ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, me la pelas, Nodalito”, comentó.