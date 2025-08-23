Emiliano reacciona a emotivo video

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar estuvo de acuerdo con un video que retrata cómo ha sido la relación con su padre, con quien actualmente no tiene una cercanía.

Emiliano se ha abierto paso en el mundo del hip-hop, y lo ha hecho sin ayuda de su padre, con quien convivió poco en el pasado. Durante la adolescencia empezaron a ser más cercanos y Pepe estuvo junto a Emiliano cuando el joven fue detenido por intentar transportar a personas de manera ilegal.

El mayor de los Aguilar ha destacado el amor y apoyo incondicional de su madre Carmen Treviño, quien aparece en dicho video que circula en redes y con el que Emiliano se conmovió. Recientemente, el famoso habló sobre el papel de su mamá en su vida, enalteció su amor y le agradeció por haberlo sacado adelante, un gesto que desató los comentarios en contra de Pepe Aguilar y su labor como papá de Emiliano.

Mensaje

En el video que compartió es sus redes, muestra a Pepe Aguilar con los hijos que tuvo con Aneliz, y en otras escenas sí aparece él en una foto familiar. “Rompió tu corazón y ni siquiera le importó”, se lee en el material. “Pasó el tiempo y quiso mostrar ante redes una familia feliz”.

Destaca también que pese a las declaraciones que hecho Pepe Aguilar afirmando que quiere y que le importan por igual a sus cuatro hijos, los hechos indican que se preocupó más por los tres menores y no así por Emiliano, quien creció sin figura paterna. “Él se aseguró que a tus hermanos jamás les faltara el amor y atención, algo que jamás te dio a ti mientras crecías”, se lee. “Casi me hace llorar este pinche video. Gracias a mi jefa por siempre estar en mi desmadre. Te quiero, amá”.

Emiliano ha recibido decenas de comentarios que lo apoyan y que incluso le confiesan que de los Aguilar es él a quien consideran auténtico.