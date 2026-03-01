Emiliano recibe amenazas de muerte

El rapero Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, reveló recientemente que ha sido víctima de amenazas de muerte y mensajes intimidatorios a través de Instagram.

El intérprete relató a sus seguidores que hace algunos meses comenzó a recibir advertencias. “Había una persona que constantemente me mandaba textos, de que me iba a matar y que me iba a encontrar y no sé qué, y eran constantes”, comenzó. Emiliano detalló que, aunque suele recibir mensajes similares, este individuo era particularmente insistente. Sin embargo, lejos de asustarse, decidió confrontarlo. “Le dije ‘¿qué onda, carnal?, hay que vernos, a ver si es cierto’”, aseguró.

El músico explicó que cuando acudió a ver a su supuesto agresor, no lo encontró. Además, decidió tomar la situación con calma y recordó que muchas veces este tipo de acoso se queda solo en palabras en las redes.

Recibe apoyo de sus seguidores

Aunque se mostró tranquilo a pesar de lo preocupante que pudo parecer la anécdota, sus seguidores sí mostraron inquietud. Recibió comentarios animándolo a enfocarse en su carrera.