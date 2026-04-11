Emiliano y Majo presumen foto

Emiliano y Majo Aguilar tuvieron un reencuentro que el hijo mayor de Pepe presumió en sus redes sociales, ambos integrantes de la dinastía Aguilar están distanciados con parte de la familia, como Pepe y Ángela.

A través de Instagram, Emiliano, quien ya había mostrado agrado y cariño por su prima Majo, compartió unas fotos junto a ella en la que aparecen sonrientes y disfrutando de un trago. “Tanto tiempo sin vernos, te quiero un chingo prima Majo Aguilar, aquí ando a la orden”, escribió el cantante de rap, quien desde hace años está distanciado de su padre y de sus hermanos.

Ni Emiliano ni Majo fueron invitados a la boda de Ángela con Christian Nodal en 2024, y aunque Pepe ha dicho que su hijo es quien no le habla, Emiliano ha dicho que las diferencias entre ellos vienen de años atrás.

A pesar de que Majo siempre evita hablar con la prensa sobre su prima Ángela, sí dijo que estaba distanciada con ellos, más no peleados, y ha externado que los quiere y que siempre van a ser familia.

Alborotan las redes

La foto de Emiliano con Majo desató decenas de reacciones en redes, muchos apuntan que son los “únicos de los Aguilar que caen bien”, y los animaron a un dueto musical. “Ella si vale la pena presumir saludos son los mejores”. “Los únicos Aguilar que caen bien”. “Mucho amor a esta foto gente, gusto verlos juntos”. “Nunca podemos subestimar, Ángela siempre dijo que Majo no canta y canta precioso y la gente la ama, de Emiliano se han expresado horrible independientemente de creencias y formas de ser es un chico increíble”, se lee entre los comentarios.