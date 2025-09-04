Emilio celebró en familia

Una tarde llena de aventuras vivió Emilio con motivo de su cumpleaños, celebración que tuvo como temática el famoso videojuego Minecraft. El lugar se transformó en un mundo cuadrado y colorido donde no faltaron los detalles alusivos a los personajes favoritos del festejado. La diversión no se hizo esperar, pues la animadora puso a todos a participar en grandes retos, y también disfrutaron deliciosos dulces y muchas sorpresas. Muy contentos, desearon lo mejor al cumpleañero