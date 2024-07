Ángela Aguilar sigue disfrutando intensamente su romance con el cantante Christian Nodal. La joven incluso ha pasado tiempo con la familia del intérprete de “Botella tras botella”, como lo mostró hace unos días en su Instagram, pues juntos hicieron un viaje por Europa, donde asistieron a una presentación de flamenco.

Sin embargo, parece que Nodal aún no ha tenido la oportunidad de conocer a todos los miembros de la prominente familia de su pareja. En este contexto, José Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar y recientemente debutado como rapero, reveló que no ha conversado directamente con el artista de regional mexicano.

“Yo nunca lo he conocido. Creo que para que sea un cuñado así chido, tienes que tener una plática y una conversación con él. Nunca he hablado con ese vato; nunca lo he conocido. Entonces, para mí, todavía sigue siendo el Nodal”, explicó.

Además, mencionó que aún no lo considera como su cuñado por la misma razón, pero lo hará cuando puedan “cotorrear” y acercarse más. “Por ahora, para mí es Christian Nodal”, reiteró. Respecto a qué opina sobre la decisión de Ángela de iniciar un romance con la voz detrás de “Dime cómo quieres”, Emiliano mencionó que su hermana ya es mayor de edad para tomar sus propias decisiones.

También expresó que está acostumbrado a que la familia esté en el foco público. “Que sea feliz. Yo no (puedo decirle nada). La única persona que puedo cambiar soy yo. Hay raza que me comenta en Instagram; algunos son muy crueles y me hacen comentarios sobre mi hermana, pero, o sea, no es por ser mala onda ni por ser así, pero pues no me importa”, declaró.

Emiliano agregó que no quería que su respuesta se malinterpretara, sino que simplemente está enfocado en sus proyectos profesionales y no en la vida personal de Ángela. “Ya están grandes como para que hagan sus propios errores y se peguen contra la pared. Yo ya no me meto en los problemas que está pasando en mi familia”, concluyó.