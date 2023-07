El actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y participante de La casa de los famosos, abrió su corazón durante una de las transmisiones del reality y reveló que mientras grababa Mi marido tiene familia, novela en la que interpretó a un personaje gay, tuvo ciertas inquietudes sobre su orientación sexual.

Recordemos que el melodrama se lanzó en 2017 y fue producido por el padre del artista, Juan Osorio. En la historia, Emilio dio vida a Aristóteles, un joven que se enamora de Cuauhtémoc, interpretado por Joaquín Bondani. Aunque la novela no se centraba en ellos, su pareja fue muy exitosa y generó especulaciones sobre una posible química fuera de la pantalla chica.

Incluso se realizó una segunda parte, un spin-off llamado El corazón nunca se equivoca, que exploraba las aventuras de ambos en la Ciudad de México. Resulta que durante el juego de “Verdad o reto”, Osorio admitió que en aquel entonces no descartaba la posibilidad de enamorarse de Bondani.

“Desde pequeño, he sabido que tanto mujeres como hombres pueden entrar en mi vida si así lo decido. La verdad es que tenía curiosidad y pensé ‘si ahora beso a este chico y me enamoro de él, él será el amor de mi vida’”, explicó.

Sin embargo, aseguró que las escenas de besos le hicieron darse cuenta de que realmente no sentía atracción. “Pensé ‘si siento aquí, es desde aquí’, porque Pepe siente primero. Pepe no sintió nada. Había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos y Pepe nunca se levantó”, continuó.

Más tarde, Emilio sorprendió al revelar que él y Bondani fueron de viaje a Cozumel en compañía de otros cinco actores. Ahí, Osorio intentó acercarse al famoso para averiguar si existía algo entre ellos. “No sentía absolutamente nada, te lo juro por mi madre, no sentía nada. Pensé ‘ok, todo lo que he vivido y toda la fama no me ha acercado a este chico’”, detalló.

Posteriormente, el también cantante agradeció no haber vivido con tabúes y poder ser libre en cuanto a su intimidad, lo que también le permite experimentar. “Pensé ‘voy a ver si realmente siento algo, voy a probar en escenas’, pero no pasó”, concluyó.