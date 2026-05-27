Emilio Treviño deja ir prejuicios

“Me acuerdo que desde niño mi mamá me incitaba a que si yo quería llorar, llorara y ya está. Su frase era: ‘Hasta que termine de salir continuamos’”, recuerda el actor mexicano de doblaje Emilio Treviño.

Ahora, la voz en español de Miles Morales en Spider-Man: un nuevo universo, enfrentó el reto de doblar a Diecisiete, un asesino frío y emocionalmente contenido en la película La ladrona del tiempo. “Diecisiete es un personaje que todo el tiempo está contenido por este mismo entrenamiento y por estas mismas circunstancias de vida que ha tenido. No sabe expresar amor, no sabe expresar afecto por nadie y no sabe recibirlo de la misma forma”, cuenta en entrevista.

La película animada china, dirigida por Ao Yu y Tienan Zhou y distribuida en México y Latinoamérica por Cine Caníbal, llegará a los cines esta semana.

¿De qué trata?

La historia sigue a Qian Xiao, una joven pescadora que termina unida a Diecisiete gracias a un misterioso artefacto capaz de controlar el tiempo. Lo que comienza como una aventura fantástica llena de persecuciones, mafias y viajes temporales, termina convirtiéndose también en una reflexión sobre las emociones, el tiempo y la forma en la que las personas aprenden a sobrevivir emocionalmente.

El actor de doblaje comparte que tuvo que construir a un personaje criado para obedecer, pelear y sobrevivir, alguien incapaz de expresar afecto o vulnerabilidad, justo lo contrario a la forma en la que él aprendió a relacionarse con sus emociones desde niño. “Las masculinidades siguen teniendo esta cosa en donde creen que la vulnerabilidad es sinónimo de fragilidad, ¿no? Cuando creo que la vulnerabilidad es el espacio en donde todos podemos conectar, en donde nos identificamos con el otro. Decir ‘yo también he vivido eso, yo también siento eso’”, expuso.

La diferencia entre Emilio y este personaje, explica, parte de la manera en la que ambos crecieron. Mientras Diecisiete fue entrenado para reprimir emociones, Treviño recuerda una infancia donde llorar nunca fue visto como algo incorrecto. “Viví una infancia muy rara y muy diferente a lo que es el contexto en general”, señala.

Para el actor, el cine y el teatro siguen siendo de los pocos espacios donde las personas realmente se permiten sentir sin filtros. Por eso considera que las historias pueden convertirse en herramientas importantes para romper barreras emocionales y cuestionar modelos de masculinidad que todavía siguen presentes en la sociedad.